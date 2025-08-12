El cambio climático duplica los días de ola de calor en Canarias: de los 83 días de finales de siglo a los más de 180 al comienzo del XXI

El cambio climático ha duplicado los días en los que Canarias registra temperaturas extremas. Si entre 1975 y 1999 se registraron 83 calurosas jornadas en los que los termómetros marcaban máximas inusuales para la época, en los últimos 25 años esos días extremadamente bochornosos son cada vez menos excepcionales.

Más de 180 días de altas temperaturas –186 si se confirman los cinco días de efecto de la reciente ola de calor– se han registrado en el Archipiélago entre el año 2000 y hasta 2025. En total, desde principios de siglo, un total de 40 episodios de altas temperaturas han cumplido los requisitos para ser consideradas ola de calor, frente a los 17 que lo hicieron en los últimos 25 años del siglo pasado. El episodio de altas temperaturas que Canarias está empezando a dejar atrás se convertirá así en cuadragésima primera de este siglo.

Más intensas

Estos datos, recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no solo corroboran que el calor extremo es capaz de afectar a las Islas durante muchos más días y de forma más recurrente que el siglo pasado, también demuestran que los episodios son mucho más intenso. "Es evidente el aumento de la frecuencia de las olas de calor", apunta Víctor Quintero, delegado provincial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, que insiste en que "los valores más altos de temperaturas se ven en los últimos 25 años".

Una mujer toma el sol en la Playa de las Teresitas durante la reciente ola de calor que afecta a Canarias. / Andrés Gutiérrez

Esto se puede percibir en los datos de temperatura máxima de la ola. Así, aunque en ambos periodos los termómetros han superado los 35 grados en nueve ocasiones respectivamente, en el siglo pasado solo 2 de esas 9 olas de calor superaron los 36 grados –sin llegar nunca a los 37–, y a comienzos del siglo XXI ya han sido 6 de las 9 olas las que han registrado temperaturas por encima de esa cifra. De esas, cuatro estuvieron por encima de los 37 grados.

2012 y 2023: los años más extremos

Además, las anomalías térmicas más abruptas durante las olas de calor se han producido en este siglo. En concreto, la más alta fue de 7,1 grados y estuvo acompañado de una temperatura máxima récord: 39 grados. Esta ola de calor que ocurrió entre el 25 y el 27 junio de 2012, un año que, además, fue histórico al convertirse en el que vivió más días de temperaturas extremas: un total de 27.

Para la Aemet, en las Islas también sobresale el año 2023, que registró el episodio más largo de la serie, con 16 días de calor. Un episodio que, además, fue tardío, ya que ocurrió en pleno mes de octubre y obligó a "cambiar la concepción que se tenía en Canarias de las olas de calor", como explica Quintero. Este evento superó al de 1976, que había sido hasta entonces la ola de calor más larga vivida en el Archipiélago, con una duración total de 14 días.

En su informe, la Aemet también hace alusión al 2008, pues fue el año en el que se produjo la ola de calor más temprana, del 25 al 27 de abril.

Otro cálculo, mismo resultado

En un estudio complementario el investigador de la Aemet en Canarias, Alejandro García, ha querido ir un paso más allá y calcular las olas de calor que se han registrado a raíz de la temperatura media, en lugar de la temperatura máxima.

"Así podemos tener en cuenta la temperatura mínima, que es la que más ha aumentado en Canarias y, además, la que tiene efectos más perjudiciales en la salud debido a las noches tropicales", recuerda García, que ha bautizado este fenómeno como olas de medias.

Un perro se refresca del calor en la Playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

En este otro cálculo, García también analiza dos periodos. El primero –comprendido entre 1975 y 1999– en el que se produjeron 24 olas de medias con 107 días de calor; y un segundo –entre 2000 y 2024–, en el que se registraron 39 olas de calor con 218 días.

El estudio también concluye que ahora son más frecuentes. No en vano, en el primer periodo hubo 10 años en los que no se dio ni una ola de calor; mientras que el segundo, el de principios de siglo, apenas han sido 3 años. "Es un indicador que concuerda con las predicciones de cambio climático", revela García.

Detrás, el cambio climático

Para el geógrafo de la Universidad de La Laguna (ULL), Abel López, está claro: "el cambio climático está acelerando las olas de calor en Canarias de una manera alarmante". El también miembro de la Cátedra de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la misma universidad advierte que la situación irá a más a medida que avance el calentamiento global. "Para finales de este siglo podríamos estar sufriendo más de 250 días al año de temperaturas extremas", destaca.

Para López, lo vivido en los últimos años no es más que "una antesala al futuro térmico de las Islas" que, como insiste, "será mucho más cálido que el que conocemos actualmente". Como insiste, los cambios en las temperaturas no solo nos afecta a nosotros –aun con sus altos costes en la salud de la población–, también "pone en riesgo sectores importantes como la agricultura, el turismo o la biodiversidad". Por esta razón, llama a la acción: "hay que tomar medidas urgentemente en materia de adaptación que protejan principalmente a la población más vulnerable y con menor capacidad adaptativa frente al cambio climático".