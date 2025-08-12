Calima y temperaturas de hasta 34ºC este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles calima, que afectará principalmente a zonas altas y medianías, y no descarta que las máximas alcancen los 34 ºC en las medianías, especialmente en las orientadas al sur y oeste, y los 38 ºC en las cuencas del sur y oeste de Gran Canaria, cuyas mínimas apenas bajarán de los 25-27 ºC.

Los cielos se prevén despejados en general, con algunos intervalos nubosos en zonas de costa del norte de las islas.

El viento soplará del nordeste, más anortado en la provincia oriental, con intervalos de fuerte en litorales del noroeste y sudeste de las islas montañosas; en cumbres y altas cumbres, será flojo en general de componente oeste.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo de 1 a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para este miércoles:

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Se espera nubosidad de evolución en el Teide sin descartar algún chubasco aislado. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas en general en ligero descenso, localmente moderado. No se descarta que se alcancen los 34 ºC en medianías orientadas al sur, donde las mínimas pueden no bajar de los 25-27 ºC. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en los litorales del extremo noroeste y sureste, así como en el sur de Anaga por la tarde. En el Teide, viento flojo de componente oeste, y brisas en las costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas en general en ligero descenso, localmente moderado. No se descarta que se alcancen los 34 ºC en medianías orientadas al sur, donde las mínimas pueden no bajar de los 25-27 ºC. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los litorales del oeste y este, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; flojo de componente oeste en zonas altas y brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 24 30

LA PALMA

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en las costas norte y este. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas en general en ligero descenso, localmente moderado. Se podrán alcanzar los 34 ºC en la zona de El Paso, donde las mínimas pueden no bajar de los 25-27 ºC; siendo menos probable en las medianías del oeste. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los litorales del noroeste y del sureste; flojo de componente oeste en zonas altas y brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 31

EL HIERRO

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas en general en ligero descenso, localmente moderado. No se descarta que se alcancen los 34 ºC en medianías orientadas al sur, donde las mínimas pueden no bajar de los 25-27 ºC. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los litorales del noroeste y del sureste; flojo de componente oeste en zonas altas y brisas en las costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 28

LANZAROTE

Despejado, con intervalos nubosos en las costas norte y oeste. Calima en altura. Temperaturas en ligero descenso, moderado en el este, aunque no se descarta que se puedan alcanzar los 34 ºC localmente. Viento del norte con algún intervalo de fuerte por la tarde en el interior y sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 23 33

FUERTEVENTURA

Despejado, con intervalos nubosos en la costa oeste. Calima en altura. Temperaturas en ligero a moderado descenso, sobre todo las máximas. No se descarta que se alcancen los 34 ºC en zonas de interior del este y sur. Viento del norte con intervalos ocasionales de fuerte en la vertiente sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 30

GRAN CANARIA

Despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas en general en ligero ascenso, localmente moderado. Las máximas podrán alcanzar los 38 ºC en las cuencas del sur y oeste de Gran Canaria, incluida la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán a 25-27 ºC, mientras que en las costas serán mucho menores, aunque podrían superar los 30 ºC. Viento del norte, con intervalos de fuerte en los litorales del sureste y del oeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes; flojo en zonas altas y brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26