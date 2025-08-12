¿Adiós a los billetes de 5 euros? Esta es la moneda con el mismo valor que ya está en circulación
En España existe una moneda de 5 euros que puedes conseguir de esta manera
Los españoles ya nos podemos hacer con alguna de las monedas de 5 euros que la Casa de la Moneda ha puesto en circulación, pero su propósito no es el normal. Por el momento, solo están disponibles en ciudades como Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona.
Las monedas usan muchos sistemas de seguridad
Las monedas de euro, al igual que los billetes, incorporan elementos de seguridad para dificultar su falsificación y garantizar su autenticidad. Estos elementos se pueden clasificar en dos grupos:
Características comunes a todas las monedas:
- Diseño: Las monedas tienen un diseño común con elementos específicos para cada denominación.
- Metal: Cada denominación está hecha de una aleación metálica distinta, con propiedades físicas y magnéticas únicas.
- Ranurado: El borde de las monedas tiene un ranurado específico para cada denominación.
- Imagen: La imagen principal en el anverso de la moneda presenta un motivo nacional, mientras que el reverso muestra el valor, el año de acuñación y 12 estrellas.
- Características adicionales en algunas monedas:
- Núcleo bimetálico: Algunas monedas tienen un núcleo de metal diferente al de la capa exterior, creando un efecto bimetálico.
- Microimpresión: Leyendas diminutas, visibles solo con lupa, aparecen en algunas partes de la moneda.
- Elementos invisibles a simple vista: Algunos elementos solo son visibles bajo luz ultravioleta o infrarroja.
El valor de estas monedas es incalculable
Las monedas de 5 euros no se pueden utilizar para comprar cosas, ya que no son de curso legal, pese a que siguen las mismas normas de seguridad y fabricación mencionadas anteriormente. Pese a esto, muchas personas desean tener una, porque son muy codiciadas entre los coleccionistas y entre los turistas.
Esta moneda souvenir se vende en algunas tiendas de las ciudades más visitadas del país. Su diseño es similar al de una moneda normal de edición especial, con el anverso indicando el valor de esa pieza y en el reverso simbolizando algunos monumentos e iconos de la ciudad en cuestión.
Estas monedas están hechas con 950 mm de plata y existen 50 versiones de la misma, una por provincia española. Su valor es de 40 euros y viene con certificado de autenticidad.
