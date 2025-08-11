El Servicio Canario de Salud incide en la importancia de donar sangre durante el verano

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha insistido en la importancia que tiene donar sangre durante el verano.

Por ello, durante la semana se puede acudir a donar a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria y en los centros hospitalarios públicos de Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Además, en Gran Canaria comenzará la próxima semana la campaña de verano para donar sangre en el municipio de Gáldar, con una sala de donación en el Casino del municipio, de lunes a jueves, de 10.15 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas.

Asimismo, el 14 de agosto se instalará una unidad móvil junto a la antigua cancha de Sardina durante la tarde; mientras que del 11 al 13 de agosto, una unidad móvil estará a disposición de los usuarios en el Centro Deportivo Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de mañana y tarde.

En la capital grancanaria, entre lunes y jueves, también habrá una unidad móvil en la avenida de José Mesa y López, esquina con calle Galicia, en horas de mañana y el último día también estará por la tarde.

Un punto itinerante de donación de sangre. / Andrés Gutiérrez

También en el Hospiten Roca San Agustín se puede donar sangre con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), de lunes a miércoles, de 08.00 a 14.00 (excepto festivos).

En cuanto a la isla de Tenerife, la próxima semana celebrará la campaña de donación de Tejina, en San Cristóbal de La Laguna, del 11 al 14 de agosto, y la unidad móvil de donación se instalará en la plaza Manuel Hernández de El Ramal, en horario de mañana y tarde.

También se instalará una unidad móvil en San Cristóbal de La Laguna, en la calle Obispo Rey Redondo, donde se podrá donar sangre el jueves, 14 de agosto, de 10.15 a 14.00 horas y de 16.45 a 21.00 horas.

Asimismo, la próxima semana todo el que desee donar en la zona norte, podrá acercarse a la sala de extracción habilitada en el Multicentro Comercial El Trompo (junto a la tienda Chinatown), de lunes a miércoles, en horario de mañana y tarde.

Donación en La Gomera, El Hierro y La Palma

Por su parte, en la isla de La Gomera se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a viernes, en horario de mañana.

En la isla de El Hierro, se encuentra disponible el punto fijo de extracción en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, donde se puede donar los lunes de 10.00 a 12.30, excepto festivos.

Y en La Palma, la donación de sangre se puede realizar en el Hospital Universitario General de La Palma, en Breña Alta, que tiene un punto fijo de extracción de lunes a jueves, de 10.00 a 20.00 horas, y los viernes de 10.00 a 15.30 horas. Los sábados permanecerá cerrado y el domingo se podrá donar de 13.00 a 20.00 horas. Este punto de donación pone a disposición de los donantes los números de atención telefónica 922185321 y 922 185 320.

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables, tales como tener entre 18 y 65 años (hasta setenta si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. De todos modos, con el fin de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone de un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.

Donación en Fuerteventura y Lanzarote

En cuanto a Fuerteventura, la campaña de donación en el municipio de La Oliva continúa con una unidad móvil de lunes a viernes en la avenida Nuestra Señora del Carmen, junto a la perfumería Sabina, siendo el horario de lunes a miércoles de tarde, mientras que jueves y viernes será de mañana.

También se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en la carretera del aeropuerto, kilómetro 1, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la isla.

Y en Lanzarote, la próxima semana se podrá donar de lunes a viernes, en el Centro Comercial Open Mall de Arrecife de lunes a miércoles, en horario de tarde, y el jueves, de mañana.

En esta isla, el punto fijo de donación del Banco de Sangre de Canarias es en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, que amplía su horario de atención al donante, siendo ahora de lunes a viernes de 08.30 a 13.00 horas, excepto festivos. Para cualquier consulta sobre donación de sangre o aféresis pueden llamar al teléfono 928 595 572 (opción 3).