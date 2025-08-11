Santa Cruz de Tenerife, 'oculta' entre la neblina

Santa Cruz de Tenerife se ha 'despertado' este lunes, 11 de agosto, 'oculta' entre una intensa neblina. Una imagen que ha llamado la atención de quienes se acercaban a la capital para iniciar su jornada laboral.

Un 'manto blanco' daba la bienvenida desde bien entrada la mañana a quienes llegaban a la capital tanto desde el norte como desde el sur, dejando a la vista solo los edificios más altos de la ciudad.

Según explica la cuenta de divulgación científica de la red social X Actualidad Geográfica-Meteorológica de Canarias, se trataría de una niebla de advección, que se forman por el enfriamiento de la masa sahariana al contactar con el océano.

En concreto, según explica eltiempo.es, las nieblas de advección se forman por el movimiento de aire cálido húmedo sobre una superficie fría, enfriando el aire en contacto por abajo del punto de rocío y dando lugar a la condensación del vapor de agua.

Este fenómeno es poco común, motivo por el que ha llamado la atención de quienes se han dirigido a la capital esta mañana. Y también de quienes amanecían en el norte de la isla, donde se ha producido una situación similar.

Tiempo este lunes

El tiempo en el archipiélago este lunes estará marcado por la calima y las altas temperaturas. Así, según explica la Agencia Estatal de Meteorología, aunque la previsión es que las temperaturas máximas alcancen los 37ºC, en Gran Canaria la jornada podrá ser más calurosa, llegando hasta los 40 ºC.

Santa Cruz de Tenerife, 'escondida' entre un mar de nubes / María Pisaca

Consejos frente a la calima

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas para los próximos días, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

Las personas sensibles a este tipo de episodios (niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas) deben tener especial cuidado ante este tipo de episodios de calima. Por ello, se recomiendan las siguientes medidas: