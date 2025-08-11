Javier Lobato: «Ya se han formado 492 profesionales para prescribir ejercicio en Canarias»

El programa piloto Activídate ha nacido para sentar las bases para poder poner en marcha la receta deportiva en Canarias. ¿Cuáles son las expectativas en torno a esta iniciativa?

El objetivo de este programa es luchar contra el sedentarismo en nuestra comunidad. Será el primer paso para poder establecer la receta deportiva en las Islas, y confiamos en que tendrá una gran acogida. Como digo, esta es la primera etapa y, en el futuro, se irá avanzando en el camino.

¿Qué criterios se han seguido para seleccionar a los centros de salud que van a participar?

En realidad, hemos atendido las solicitudes de las distintas Gerencias. A cada Gerencia de Atención Primaria de cada área de salud se le dio libertad para elegir el centro de salud por el que quería empezar. Finalmente, serán siete, en lugar de ocho como se había planteado en un principio. Y es que la idea era arrancar con dos centros en la isla de Gran Canaria: el de Teror y el de La Isleta. Sin embargo, este último se va a incorporar más tarde. El criterio que guio la elección de los centros fue la experiencia previa con programas similares, lo que les ha llevado a colaborar con los ayuntamientos para poner en marcha diferentes actividades.

¿Qué estrategias emplearon para lograr implicar a los 500 profesionales que se han inscrito en la primera edición de la acción formativa?

La verdad es que no hizo falta seguir ninguna estrategia para lograr la implicación de los profesionales. Básicamente, pusimos el curso a disposición del personal sanitario de Atención Primaria y fue un éxito. La primera edición tuvo que cerrarse a los tres días porque se llenaron las 500 plazas disponibles. Por ahora, han completado la formación 492 personas. Además, el 1 de agosto se abrió la segunda edición, también con 500 vacantes, y ya se han matriculado 250 profesionales. Lo único que hicimos fue anunciar el inicio del curso de formación a las Gerencias, y el personal de medicina, enfermería y fisioterapia lo acogió muy bien. Sin duda, estamos muy satisfechos.

¿Cómo se han definido los contenidos del curso?

Los contenidos del curso se estructuran en seis bloques y tienen una duración total de 10 horas, que deben completarse en el plazo de un mes. Se imparte en la modalidad online. El primer bloque está centrado en las herramientas que hemos implementado dentro de la historia clínica, con el objetivo de facilitar la derivación de los usuarios a las Unidades Activas de Ejercicio Físico –UAEF–. Para ello, ha sido necesario desarrollar una serie de protocolos específicos que permitirán cumplimentar de forma adecuada la información clínica de cada persona. El segundo bloque se enfoca en la prescripción de ejercicio físico, un aspecto en el que existe un déficit formativo en el ámbito universitario. Tanto los profesionales de fisioterapia como los de medicina y enfermería no reciben formación suficiente en este campo durante su etapa universitaria, ya que no hay una cultura académica consolidada en torno a la prescripción de ejercicio físico en España. Por eso, este bloque busca sentar unas bases mínimas para que estos profesionales adquieran las nociones básicas para empezar a prescribir y derivar a quienes realmente son los expertos en este ámbito: los educadores físico-deportivos.

La previsión inicial era que en julio los profesionales hubieran adquirido los conocimientos necesarios. ¿Por qué se ha producido este pequeño retraso?

No hay que olvidar que esta estrategia tiene dos pilares: la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Nosotros teníamos implementado el curso desde hacía tiempo y queríamos comenzar a impartirlo lo antes posible, pero hemos esperado a que la parte deportiva iniciara también la formación de los profesionales del ejercicio físico. Por eso, retrasamos un poco el inicio del curso. Como ya se ha anunciado, el pilotaje arrancará el 1 de septiembre, por lo que dará tiempo de formar a todos los profesionales.

¿Qué papel van a desempeñar las UAEF y cómo han sido escogidas?

Su selección ha sido fruto de una negociación entre la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos implicados. Estas unidades son espacios municipales, por lo que son los consistorios los que ponen a disposición del ámbito sanitario estas estructuras para que derivemos a los usuarios.

¿Cómo se van a coordinar con los centros de salud?

La coordinación se realizará, a corto plazo, por la vía online. Esto va a requerir el desarrollo de una aplicación, que se llama Activídate, y que ya se está haciendo. Los usuarios tendrán esta app en sus teléfonos, pero no comenzará a funcionar hasta principios de 2026. A partir de entonces, la comunicación entre el mundo sanitario y el deportivo será a través de esta herramienta. Por ahora, la comunicación se realizará por medio de interconsultas. Los médicos, las enfermeras y los fisioterapeutas, una vez que reciban a los usuarios, rellenarán el protocolo e imprimirán la solicitud de valoración por parte del entrenador físico -deportivo. Después, los pacientes tendrán que llevar el papel a la UAEF para entregárselo al entrenador.

Mientras se desarrolla esta app, ¿cómo se hará el seguimiento de los primeros pacientes que participarán en la iniciativa?

Los entrenadores físico-deportivos realizarán unos informes y será el propio usuario el que deberá llevar esos documentos a su médico, enfermera o fisioterapeuta de su Zona Básica de Salud. Cuando ya esté funcionando la aplicación, la comunicación será mucho más directa y más rápida.

¿Qué beneficios clínicos se esperan obtener?

La estrategia se dirige a toda la población canaria, pero vamos a empezar con las personas sedentarias mayores de 55 años de las zonas básicas de salud seleccionadas, que presentan algún factor de riesgo cardiovascular. Se calcula que son unas 300.000, y a través de estos centros de Atención Primaria llegaremos a 80.000. El objetivo es revertir estos problemas de salud.

¿Qué planes tienen para extender el proyecto a otras zonas básicas de salud?

Desde el 1 de septiembre hasta final de año, que es cuando concluirá el pilotaje, vamos a ir recopilando todos los datos que nos proporcionen los informes que se vayan emitiendo, corregiremos los aspectos que necesiten una mejora dentro del circuito y, a partir del año que viene, de forma escalonada y en consenso con la Viceconsejería de Deportes y los ayuntamientos, iremos llegando cada vez a más centros. La idea es que a finales de 2027 ya estén todos los centros de salud y todos los municipios de Canarias implicados en el proceso.

¿Está previsto poner en marcha alguna campaña de concienciación para lograr una mayor implicación por parte de la ciudadanía?

Vamos a esperar a que la iniciativa comience a desarrollarse y, cuando recojamos los primeros resultados, los transmitiremos y haremos campañas dirigidas a la población en general para que se vaya preparando para recibir este nuevo servicio que vamos a ofertar.