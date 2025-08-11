La crisis de la vivienda dispara los problemas de salud mental

Sentir ansiedad, depresión y estrés en el día a día también se nutre del contexto social y, especialmente, de las dificultades de acceso a uno de los derechos básicos: la vivienda. El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) advierte de que las dificultades en el acceso a la vivienda en el Archipiélago tienen un impacto directo y creciente sobre la salud mental de su población. En su último informe, publicado el 7 de agosto, el organismo establece una correlación estadística entre el encarecimiento del alquiler y el aumento de los trastornos de salud mental.

En este sentido, el informe recuerda que uno de cada tres canarios acude a atención primaria por problemas de salud mental y que, de mantenerse la tendencia, en 2035 casi la mitad de la población podría verse afectada. Por otro lado, por cada euro que sube el precio medio por metro cuadrado, la prevalencia de problemas de salud mental crece 0,74 puntos porcentuales. Canarias ha experimentado un incremento del 91,9% en el coste de arrendar una vivienda desde 2010, situándose en 14,2 euros por metro cuadrado (€/m²) en 2025. Este aumento contrasta con la baja renta mediana anual de 20.069,8 euros, la segunda más reducida del Estado.

Además, el informe refleja que los hogares canarios destinan de media casi el 60% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra que los sitúa entre los territorios más tensionados del país, junto a Baleares y la Comunidad de Madrid. Odesocan reitera que este desequilibrio entre salarios y precios dificulta el acceso a una vivienda digna y es un factor determinante en el malestar psicológico.

Entre las causas, el Observatorio señala el turismo como un factor determinante, ya que el Archipiélago registra una densidad turística 4,7 veces superior a la media española, con más de 15 millones de visitantes al año, a pesar de representar solo el 2,47% del territorio nacional. Esto, según el informe, provoca una alta demanda de alojamientos temporales, unida a la conversión de viviendas residenciales en turísticas, reduce la oferta disponible para residentes y eleva los precios de forma sostenida.

El estudio también apunta que el parque inmobiliario incluye 211.331 viviendas vacías y más de 51.000 destinadas a uso turístico. En conjunto, 262.617 inmuebles que, si se destinaran al alquiler residencial, podrían acoger a casi 800.000 personas, es decir, el 35,7% de los hogares canarios. Para Odesocan, poner en circulación parte de estas viviendas aliviaría significativamente la presión sobre los precios y, con ello, reduciría el impacto en la salud mental.

Precariedad laboral

Otro factor que agrava el problema es la precariedad laboral en una comunidad autónoma que lidera la contratación temporal en España, es la segunda región con los ingresos medianos más bajos y la mayoría del empleo se concentra en el sector servicios, caracterizado por salarios reducidos y condiciones inestables. Esta combinación, sumada a un mercado inmobiliario tensionado, genera lo que el informe denomina un “semi-nomadismo forzado”, en el que las familias se ven obligadas a mudarse continuamente para encontrar alquileres más asequibles.

Este desplazamiento constante genera inseguridad, incertidumbre y pérdida de redes de apoyo, factores que, a medio y largo plazo, derivan en cuadros de ansiedad y depresión. Odesocan advierte de que el impacto es más severo en la población con mayor vulnerabilidad, que enfrenta mayores dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.

La desigualdad de género es otro elemento clave. El informe señala que las mujeres, debido a la brecha salarial (8,9% en Canarias) y a la sobrecarga de cuidados, cuentan con menos recursos para afrontar los costes de vivienda. Esto las hace más susceptibles a sufrir problemas de salud mental, una tendencia que se refleja en los datos: la prevalencia de trastornos es del 23,8% en mujeres frente al 13,1% en hombres, con una brecha de 10,7 puntos porcentuales.

Medicación

En paralelo, el consumo de psicofármacos ha crecido de forma alarmante. Canarias es la séptima comunidad en uso de antidepresivos, con 104,09 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, y la cuarta en hipnosedantes, con 40,1 dosis. Desde 2010, el consumo de antidepresivos ha aumentado un 83,9% en las Islas, frente al 62,8% de la media estatal. Según Odesocan, este patrón revela una respuesta sanitaria centrada en la medicalización, sin un refuerzo suficiente de la atención psicológica y psiquiátrica.

La dotación de recursos humanos en salud mental es otro punto crítico. Canarias cuenta con 7,02 profesionales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional (11,5) y de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (13). El Servicio Canario de Salud dispone de 128 psicólogos clínicos y 177 psiquiatras para una población de 2,2 millones de personas, una cifra insuficiente para abordar la creciente demanda.

Las proyecciones del informe dibujan un escenario preocupante: para 2035, el precio medio del alquiler podría alcanzar los 1.419 €/m² y el de compra superar los 356.000 euros, un 50% más que en la actualidad. Siguiente el paralelismo estadístico, el consumo de antidepresivos crecería un 35,3% y los trastornos de salud mental afectarían al 48,1% de la población, lo que supondría más de seis millones de consultas relacionadas con esta causa en atención primaria.

Entre sus propuestas, Odesocan reclama un plan de acción transversal que aborde simultáneamente la regulación del mercado inmobiliario, el uso de viviendas vacías y turísticas, la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo de los servicios de salud mental. Para el Observatorio, sin un cambio estructural, las Islas se encaminan hacia un doble deterioro: un acceso cada vez más restringido a la vivienda y una crisis de salud mental que amenaza con desbordar el sistema sanitario en la próxima década.