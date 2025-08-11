Canarias dice adiós a la alerta máxima por calor, pero el bochorno continuará instalado en las Islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha anunciado la finalización de la alerta máxima por altas temperaturas en el Archipiélago, aunque ha señalado que a partir de este domingo 11 de agosto, a las 13:00 horas, se mantendrá una alerta por calor intenso debido a que las temperaturas seguirán siendo elevadas.

Este cambio responde a la evolución meteorológica registrada, ya que, aunque el episodio de calor continúa, las temperaturas han comenzado a bajar y se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos días.

Temperaturas que seguirán superando los 34ºC y podrían alcanzar los 38ºC

Pese a la reducción de la alerta, el Gobierno de Canarias advierte que las máximas podrían superar los 34ºC y alcanzar los 38ºC en algunas áreas del Archipiélago, principalmente en:

Zonas interiores

Medianías

Áreas elevadas

Además, se esperan noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20ºC, lo que dificultará el descanso y puede agravar los efectos del calor, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Motivos de la rebaja de la alerta máxima

El descenso progresivo de las temperaturas es el principal motivo para pasar de alerta máxima a alerta simple, dentro del marco del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), regulado por el Decreto 18/2014, de 20 de marzo.

No obstante, las autoridades insisten en que el calor intenso sigue presente y mantienen la alerta para garantizar que la población tome las precauciones necesarias.

Medidas para protegerse del calor extremo

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir recomendaciones básicas para prevenir problemas de salud derivados de las altas temperaturas:

Mantenerse hidratado bebiendo agua frecuentemente.

Evitar la exposición directa al sol, especialmente en las horas centrales del día.

Usar ropa ligera y de colores claros, así como protección para la cabeza.

Limitar la actividad física intensa al aire libre.

Prestar especial atención a niños, personas mayores y enfermos crónicos.

Previsión para los próximos días

Aunque se espera un descenso gradual de las temperaturas, el calor continuará afectando al Archipiélago, especialmente en zonas con menos influencia del mar, por lo que la alerta por altas temperaturas seguirá activa.

El Gobierno canario y la AEMET recomiendan mantener la prudencia y seguir las medidas preventivas para evitar riesgos relacionados con el calor.