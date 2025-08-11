El calor sofoca a los pacientes oncológicos del HUC: "Presentan síntomas de cansancio y deshidratación"

El calor extremo de los últimos días ha impactado negativamente en la salud de los pacientes oncológicos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Tan es así que el personal laboral del centro ha decidido denunciar públicamente las condiciones extremas en las que se encuentran los enfermos y en las que ellos mismos se ven en la obligación de trabajar.

El actual edificio de hospitalización del HUC, donde se ubica Oncología, tiene más de 40 años y no cuenta con la estructura necesaria para poder instalar aire acondicionado en todas sus plantas, lo que provoca deficiencias ambientales y laborales en varias plantas. Así, cuando la Isla atraviesa una ola de calor como la de los últimos días, la situación se vuelve insostenible.

Situación

La planta número diez –la de Oncología–, presenta de forma reiterada temperaturas máximas que superan los 33 grados, con exposición solar constante y ausencia de un sistema de climatización adecuado. «Hace un calor insoportable en habitaciones y pasillos, y la situación se agrava aún más con la práctica habitual de mantener ventanas cerradas y luces apagadas para minimizar la percepción térmica», exponen los trabajadores. Esto provoca que muchos de los pacientes, que ya de por sí están inmunodeprimidos, se encuentren más cansados de lo habitual. No en vano, el calor aumenta el riesgo por deshidratación, agrava el estado clínico de los enfermos y, por si fuera poco, impide a los profesionales obtener un diagnóstico certero en algunas ocasiones. «Nos cuesta diferenciar si las febrículas son consecuencia de la enfermedad o del calor extremo», señalan. De hecho, son tales las circunstancias que el propio equipo médico reconoce la necesidad de administrar sueros fisiológicos para contrarrestar síntomas compatibles con golpes de calor.

La situación también impacta negativamente en el personal sanitario, que experimenta episodios documentados de síncope y presíncope por bajadas de tensión, sudoración excesiva –que obliga a cambios continuos de uniforme– y la aparición de rozaduras e irritaciones cutáneas por el contacto prolongado con prendas húmedas. Todo esto afecta de manera directa en la calidad asistencial que recibe el paciente.

La dirección del centro afirma ser «consciente del malestar que ocasiona el aumento de las temperaturas, especialmente en un entorno donde el confort térmico es fundamental». Por este motivo ha adoptado medidas para intentar poner remedio a la solución: la implantación de un sistema de climatización en las unidades de hospitalización y la mejora de la envolvente térmica del edificio – a través de la remodelación y adecuación de las fachadas, con la incorporación de ventilación y sustitución de la carpintería existente y de la cubierta plana del edificio. También se está poniendo en marcha un proyecto para aumentar la capacidad eléctrica.

Anteproyecto

El centro cuenta con un anteproyecto para la climatización de las plantas del edificio de hospitalización y este año saldrá la licitación del proyecto de climatización de la planta de Oncología. Sin embargo,«dada la envergadura del proyecto y de los plazos que marca la ley para la licitación de la obra y de la asistencia técnica», se han llevado a cabo medidas provisionales para paliar el efecto de las altas temperaturas.

Por esta razón, se han distribuido unidades portátiles de climatización en la planta de Oncología. Una medida que agradecen los trabajadores, pero que no acaba de contrarrestar los efectos del calor. «Hasta ahora solo han colocado dos pingüinos, y uno de ellos se encuentra en la sala de medicación —una habitación que no frecuentan los pacientes y en la que pasan muy poco tiempo los trabajadores—», aclaran. Sí es más habitual ver ventiladores, aunque advierten que el uso de estos aparatos resulta contraproducente. «Favorecen la dispersión de patógenos en un entorno con pacientes inmunocomprometidos», añaden.

El centro también ha aplicado –en las plantas ocho, nueve y diez , las más afectadas– pintura térmica en la cubierta plana del edificio. Además de colocar láminas térmicas en las ventanas y puertas balconeras de las habitaciones. Unas soluciones que son«insuficientes» para el personal y que no acaban de funcionar.

Ruido

La planta de Oncología no solo presenta condiciones vulnerables a los episodios de calor, sino que también cuenta con un mal añadido: se ubica debajo del helipuerto del HUC. El ruido es constante y llega a superar, tal y como indica el personal del HUC, los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —35 dB de día y 30 dB de noche—.

Esta situación afecta negativamente al descanso de los pacientes, aumentando el estrés y dificultando la comunicación con el personal sanitario. Por este motivo, los trabajadores reclaman una supervisión periódica y transparente de las condiciones acústicas, además de las térmicas, con un registro constante y la publicación de datos. Asimismo, coinciden en que es necesario la implementación de medidas que protejan a los propios pacientes frente a esos riesgos que se exponen.