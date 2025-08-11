El calor sigue asfixiando a Canarias este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias calima, temperaturas máximas que alcanzarán 39 ºC en Gran Canaria, los 36 ºC en Lanzarote y Fuerteventura, y los 34 ºC en Tenerife y zonas altas de La Palma, y mínimas que rondarán 27-25 ºC en medianías orientadas al sur de Gran Canaria.

Los cielos estarán en general despejados, con algunos intervalos nubosos en zonas de costa del norte de las islas, y el viento soplará de componente norte moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, y variable flojo en zonas altas.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 2 a 4 en el norte y variable de 1 a 3 en el suroeste, en La Palma, El Hierro y Gran Canaria; de componente norte 3 o 4 en Tenerife y La Gomera, y del este o sureste de fuerza 2 a 4 en Lanzarote y Fuerteventura.

Además, en las aguas costeras del archipiélago en general habrá marejada o fuerte marejada, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros y calima.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

TENERIFE

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán 34 ºC en amplias zonas de las vertientes sur y oeste. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte en extremos nordeste y oeste, y variable flojo en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 33

LA GOMERA

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en extremos oeste y este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 25 31

LA PALMA

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán 34 ºC en la zona de El Paso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte, y variable flojo en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 31

EL HIERRO

Despejado en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Calima afectando principalmente a zonas altas y medianías. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte en extremos nordeste y oeste, y variable flojo en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 22 29

11/08 12:49 Avisos activos hoy y mañana en Canarias por temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/BActHnpkll — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) August 11, 2025

LANZAROTE

Despejado, con intervalos nubosos en las costas norte y oeste. Calima en altura. Temperaturas en descenso moderado. Se alcanzarán 36 ºC en zonas de interior del este. Viento del noroeste moderado con algún intervalo de fuerte ocasional en el sudeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 24 34

FUERTEVENTURA

Despejado, con intervalos nubosos en las costa oeste. Calima en altura. Temperaturas en ligero a moderado descenso, sobre todo las máximas. Se alcanzarán 36 ºC en zonas de interior del este. Viento del noroeste moderado ocasionalmente fuerte en la vertiente sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 24 31

GRAN CANARIA

Despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se superarán 39 ºC en el interior de la mitad sur y en la cuenca de Tejeda, en estas zonas las mínimas podrán alcanzar 27 ºC. Viento del norte moderado con intervalos de fuerte en extremos este y oeste, y variable flojo en zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 24 28