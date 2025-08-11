Alumnos de la ULL idean un campus modular con contenedores reciclados para combatir la crisis de vivienda

Los estudiantes universitarios ya no solo tienen que preocuparse por elegir una carrera que realmente les apasione o por sacar el curso adelante. El acceso a la vivienda empieza a ser un quebradero de cabeza más para estos jóvenes a los que les ha tocado vivir una crisis habitacional sin precedentes. Tras varios años de subidas de los precios de alquiler sin pausa y con cada vez menos viviendas disponibles ante la proliferación del conocido como alquiler vacacional, no queda otra que tirar de imaginación para tratar de plantear soluciones efectivas y rápidas. Las jóvenes Andrea Pérez Orribo y Natalia Paola Tetes Alemán son dos estudiantes del Grado en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna (ULL) que en su Trabajo de Fin de Grado (TFG) han desarrollado un proyecto de creación de un campus de viviendas modulares para universitarios como solución a la crisis de la vivienda en la Ciudad de los Adelantados.

Andrea Pérez tiene 28 años y es de Santa Cruz de La Palma, mientras que Natalia Tetes tiene 21 y es del sur de Tenerife. Así que, en cierto sentido, ambas han sufrido las dificultades para acceder a una vivienda durante su etapa universitaria. Ambas realizaron este innovador trabajo en equipo debido a la amistad que las ha unido a lo largo de toda la carrera y se trata, además, de una propuesta que ha sido acogida con interés por parte de la propia ULL, y que próximamente será presentada ante el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Llega, además, avalada por el éxito de proyectos similares en otros países. De hecho, Ámsterdam es pionera en este tipo de iniciativas e inauguró, en el curso 2005/2006, el primer campus del mundo con contenedores. Tras ese proyecto, se han creado otros similares en Francia, donde en 2010 abrió las puertas una residencia universitaria institucional y, en 2016, vio la luz el proyecto de viviendas flotantes en Dinamarca.

Largo recorrido

El trabajo de Pérez y Tetes tiene un largo recorrido ya que comenzó a gestarse en el tercer curso de la carrera, en la asignatura Planificación y Contabilidad Financiera que imparte la decana de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, Inés Ruiz. «Comenzamos a pensar en esta idea porque teníamos un compañero que estaba cursando un Erasmus en la ULL. Él era italiano y nos comentaba que le resultaba muy complicado conseguir un alojamiento para cursar sus estudios en Tenerife. Pagaba 400 euros de alquiler y compartía un piso con un solo baño con otras cuatro personas» relatan las jóvenes, quienes empezaron a reflexionar sobre esta situación.

Primero pensaron en reformar viviendas antiguas para darles otro uso, pero se les planteaban muchos problemas, tanto económicos como de tiempo. También consideraron la instalación de cápsulas, a imagen y semejanza de lo que ya se hace en países como Japón, pero su compra no es sencilla en un territorio como Canarias. Finalmente, dieron con la idea de las viviendas en contenedores, que ya fueron empleados en La Palma tras la erupción volcánica.

Para la redacción de este TFG, las jóvenes han realizado dos tareas diferentes. En primer lugar realizaron un diagnóstico de la situación actual en La Laguna para justificar la creación de este campus de viviendas modulares. A pesar de que realizaron una encuesta entre un pequeño grupo de estudiantes, todas coincidían en que el precio de la vivienda en el entorno universitario es muy alto y no es fácil dar con un alojamiento para poder cursar los estudios cerca de la ULL. «Nos dimos cuenta de que lo que realmente querían nuestros compañeros era tener algo de calidad de vida, con una casa cerca de su lugar de estudio», concluyen. En la segunda fase del trabajo, las compañeras han establecido dos escenarios de financiación, uno privado y otro de promoción pública con la colaboración del Cabildo de Tenerife.

Los detalles

Con este proyecto las jóvenes han dado incluso con un posible lugar para construir este campus de viviendas modulares, ya que encontraron una parcela en Geneto de 4.000 metros cuadrados que tenía la capacidad suficiente para instalar los módulos que ellas planteaban en un primer momento y en el que también era posible asumir una futura ampliación. Se trata, además, de un lugar que tiene buena conexión y acceso al transporte público. Pérez y Tetes realizaron el estudio con el objetivo de instalar en una primera fase 50 módulos que darían servicio a medio centenar de personas y a lo que se suman otros tres módulos para los espacios de oficinas, mantenimiento y cuarto de lavandería.

Se trata de módulos de unos 30 metros cuadrados que corresponden a contenedores marítimos reciclados y transformados en una unidad de vivienda concebida para su alquiler durante el curso académico, y que dispondría de cama, baño, cocina, escritorio y espacio de almacenamiento. El proyecto incluye, además, un espacio destinado a la creación de huertos comunitarios y espacios verdes. Las autoras han establecido el precio mensual de estancia en estas viviendas en 475 euros, que es una cantidad media entre los precios que existen en las residencias universitarias de La Laguna en la actualidad.

Reacciones

La defensa de este TFG tuvo lugar el pasado 17 de julio y desde entonces las jóvenes han obtenido muchas felicitaciones por la iniciativa, que ha despertado el interés de diferentes instituciones. «El tribunal ante el que lo presentamos nos animó a que siguiéramos adelante con la idea y por eso contactamos de nuevo con nuestra decana», relatan las jóvenes, quienes también se han reunido con el rector de la ULL, Francisco García. Además, se les han planteado la posibilidad de darlo a conocer ante el Gobierno de Canarias.