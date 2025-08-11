14 recomendaciones con las que protegerse de la alerta roja por temperaturas máximas en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha elaborado una lista de 14 recomendaciones con las que afrontar la alerta roja por temperaturas máximas que está sufriendo Canarias en los últimos días y que incluso ha provocado que tres personas estuvieran afectadas por golpes de calor en el Archipiélago después de que se alcanzaran picos de 44 grados durante el fin de semana.

Así pues, los consejos preventivos proclama que:

Protéjase del sol y el calor.

Se recomienda permanezca en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, baje las persianas de ventanas donde toca.

Abra las ventanas de casa durante la noche, para refrescarla.

de casa durante la noche, para refrescarla. Es conveniente recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente. Si no tiene aire acondicionado, debería estar como mínimo dos horas al

día en lugares climatizados (centros comerciales, cines, etc.).

Tenga en cuenta que, al entrar o salir de estos lugares, se producen cambios bruscos de temperatura que pueden afectarle.

En la calle, evite el sol directo. Lleve una gorra o un sombrero , utilice ropa ligera (como la de algodón), de colores claros y que no sea ajustada.

, utilice ropa ligera (como la de algodón), de colores claros y que no sea ajustada. Procure caminar por la sombra, en la playa estar bajo una sombrilla y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.

Lleve agua y beba a menudo.