El calor da un respiro al inicio de la semana en Canarias y tan solo el sur de Gran Canaria se mantiene en aviso rojo

El calor parece que da un respiro a Canarias y el inicio de la semana comienza tan solo con el sur de Gran Canaria en nivel rojo de alerta por calor. Este lunes 11 de agosto, España se cuece de calor y el Archipiélago es uno de los lugares donde se espera que los termómetros marquen las temperaturas más altas en la que será la octava jornada de esta segunda ola de calor del verano. De hecho, todas las comunidades, salvo Asturias, están en aviso, aunque el Archipiélago es el único en alerta roja en el caso del sur de la isla de Gran Canaria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estableció este fin de semana como el momento de más calor en España y situó precisamente a Canarias como la región que más se vería afectada por las altas temperaturas y a donde ha llegado, además, la calima. Durante este domingo, actualizó sus previsiones para la semana e indicó que el domingo y el lunes día 11 son las jornadas más calurosas en las Islas, y a partir del martes se irá normalizando la situación. No obstante, informa de que el episodio extremo se mantendrá activo hasta el miércoles 13 de agosto. Para este lunes, la previsión sitúa las temperaturas notablemente más bajas que en los últimos días, cuando se ha superado con creces la barrera de los 40º centígrados. Sin embargo, el pronóstico de máximas para hoy es de 37º en la mayoría de las Islas, aunque en Gran Canaria se podrían experimentar momento de más calor de manera puntual en las horas centrales del día.

Menos calor

A pesar de que se esperaba que este domingo fuera el día más agobiante de la ola de calor en Canarias, lo cierto es que la Península tomó la delantera. Si el sábado el Archipiélago se convertía en el horno de España, durante este día 10 de agosto las temperaturas más altas se vivieron en Badajoz, donde se alcanzaron los 43,1º a 17:30 horas; en Huesca, con 42,9 grados a las 14:20 horas; y en Mérida, donde el mercurio marcó 42,8º a las 16:10 horas.

En Canarias, el municipio de Tías, en Lanzarote, fue el que vivió las temperaturas más sofocantes, con 42 grados centígrados a las tres de la tarde. Fuerteventura protagonizó el segundo dato más extremo del día, con 41,5º en Antigua, a las 13:40 horas, y el tercer puesto fue para Tinajo, de nuevo en Lanzarote, que experimentó 41,2 grados cerca de la una del mediodía. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas más altas se registraron en el municipio gomero de Agulo, con 38,5 grados a las doce de la mañana. En Tenerife, la temperatura más alta se produjo en Güímar, que registró 37,9º cuando el reloj aún no marcaba las diez de la mañana.

Cortes

Para combatir el calor durante la jornada dominical, muchos tinerfeños decidieron ir a la playa. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la Policía Local tuvo que cerrar el acceso a las playas de Las Teresitas y Las Gaviotas durante la mañana debido a la gran cantidad de vehículos que pretendían llegar hasta esta zona de costa. Durante el mediodía, las colas para entrar a estas dos zonas de baño desde San Andrés llegaban a la Dársena Pesquera y muchos vehículos tuvieron que dar media vuelta y buscar otro lugar para refrescarse.

Un agente de la Policía Local informa de los cortes de tráfico para acceder al pueblo chicharrero de San Andrés. / Andrés Gutiérrez

Por su parte, el Cabildo de Tenerife decidió este domingo también cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de que se produzca un conato o un incendio, ya que el tráfico de vehículos y la presencia de personas dificultaría las tareas de evacuación y la operatividad de las brigadas forestales. El corte de las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28 que dan acceso al Teide estará vigente hasta las 06:00 horas del miércoles, cuando se espera que remita la ola de calor.

Montes

A pesar de las prohibiciones y del cierre de los senderos, pistas y algunos miradores que ya se habían anunciado el viernes, cuando Canarias activó por primera vez la alerta máxima por calor en todas las Islas, el sábado fue necesario desalojar a más de medio centenar de personas del Mirador de Chipeque, ubicado a 1.800 metros de altitud y famoso por sus vistas panorámicas del Teide y las estampas de atardeceres sobre el mar de nubes. Por eso, el Cabildo realizó un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla las normas y no vaya al monte en los próximos días. La situación se agrava ya que para la noche del lunes al martes día 12 está previsto el mejor momento de observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas, que cada año reúne en el pico más alto de la Isla a un nutrido grupo de curiosos.