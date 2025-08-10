La leche de la vida: el proceso natural de alimentación en el HUC

La planta de Obstetricia y Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) desprende, nada más llegar, mucha ternura. Las paredes y habitaciones están adornadas con colores pastel y, de entre todas, destaca una puerta media entornada. Dentro está Rebeca de la Cruz González, que sostiene en sus brazos al pequeño Asúa mientras le da el pecho. Y justo al lado, Eduardo González, el padre de la criatura. Una postal que enmarca uno de los momentos cruciales del nacimiento de un bebé y, ahora también, de la familia González: el proceso de lactancia.

María Dolores González –conocida por todos como Dolly– es enfermera especializada en Pediatría y promotora de Lactancia Materna en el HUC. Desde hace años, se encarga de ayudar a las familias en el inicio de la alimentación del bebé y garantizar que ésta se realiza correctamente. Y con estos jóvenes padres no iba a ser menos. Lleva toda la mañana acompañándoles y, aunque no son primerizos, estos reciben gustosamente los consejos profesionales y aprovechan la ocasión para plantear cualquier duda que les surja. Al fin y al cabo, cada situación es diferente.

Asesoramiento

«Es muy importante la labor de asesoramiento porque marca la diferencia entre que una mujer amamante con o sin dolor, además de que influye en la decisión final», confía la enfermera. Por ejemplo, al pequeño de los González aún le cuesta un poco agarrar el pecho y ella se ha encargado de brindarle una pezonera como apoyo. Pero su trabajo no acaba aquí. También les indica cuáles son las pautas correctas para comenzar el proceso. «El bebé debe comer siempre que lo pida y es muy importante vigilar a aquellos que no muestran ese instinto y que suelen ser más dormilones –como es el caso de Asúa– para provocarles un estímulo y que se vuelvan activos en la alimentación», les cuenta. Así, la pezonera se presenta como una herramienta perfecta de ayuda momentánea.

«Una vez que muestra la iniciativa de comer, lo principal es que mantenga la boca bien abierta, sin hacer daño a la madre, y que su cuerpo y carita estén virados hacia el pecho», continúa. Existen varias posturas. «El bebé puede colocarse en crianza biológica: boca abajo en el cuerpo de la madre. También en posición de rugby, con la cabeza en el pecho y los pies hacia la espalda, o con ambos tumbados de lado», ejemplifica González. Y agrega que siempre es necesario tener en cuenta la comodidad de la madre.

Tiempo de lactancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva. Aimón Sánchez, matrona de paritorio y presidenta de la Comisión Clínica de Lactancia del HUC, cuenta que a partir de ahí se empieza a introducir la alimentación complementaria de manera progresiva. «Esa lactancia materna puede continuarse hasta los dos o tres años, incluso más si la madre y el niño así lo desean», añade.

Sin embargo, esta no es la única manera que tienen las madres de alimentar a sus recién nacidos y no siempre es la elección de todas las mujeres. «Existen varias opciones de alimentación –la artificial (leche de fórmula), la lactancia materna exclusiva y la mixta (una mezcla de las dos)– y lo ideal es que las familias lleguen al parto con conocimientos previos de cada alternativa para asesorarles conforme a sus prioridades», cuenta González. Muchas veces la decisión de darle o no el pecho al recién nacido puede suponer un estrés añadido durante el ya de por sí difícil postparto. «Lo más importante es que decidan en libertad cómo proceder, pero siempre informados por fuentes profesionales como el personal sanitario, unidades de especialización o grupos de apoyo formados en lactancia», agrega.

Beneficios

Aunque existen otras opciones, hay evidencias científicas que corroboran que la leche materna es la mejor opción para el bebé. «La leche materna tiene una capacidad inmunitaria y de protección que permite la reducción de infecciones o enfermedades crónicas», señala Sánchez. Además, tal y como cuenta, los bebés amamantados van a tener un mejor desarrollo neurológico y cognitivo tanto a medio como a largo plazo.

La leche materna es «dosis dependiente»; es decir, a mayor tiempo ingiriéndola, más beneficios se acumularán para el bebé. De hecho, ante la particularidad de la situación de cada madre, Sánchez aclara que la lactancia mixta, por ejemplo, no tiene por qué ser una mala opción. «Siempre decimos que por poca que sea, es mejor un poco que nada de leche materna», detalla.

En lo que se refiere a las ventajas para la madre, la experta recuerda que la lactancia también actúa de forma similar para ellas. «Las madres que amamantan tienen menor incidencia de cáncer de mama y ovario, de osteoporosis y de depresión postparto», enumera. Asimismo, añade que la recuperación postparto es más rápida.

La matrona indica que la lactancia es incluso positiva para el medio ambiente, porque no genera residuos, y para la economía. «Como se trata de un proceso natural es gratis para la familia y, a nivel global, reduce el gasto sanitario porque hay un descenso en las enfermedades», concreta. «Lo que sucede es que todos estos efectos se ven a largo plazo y por eso su impacto no se aprecia de forma tan evidente a nivel institucional», agrega.

Cambio en el discurso

Y es que es la lactancia materna es la forma natural de alimentar a los recién nacidos. Por este motivo, Sánchez explica que quizás habría que cambiar el enfoque de los beneficios de la leche materna. «Puede que sea más correcto hablar de las dificultades que pueden presentar los bebés que no son amamantados y establecer como referente el proceso natural», aclara. Aunque siempre desde una perspectiva respetuosa. «Los profesionales sanitarios tenemos que tener cuidado en ver cómo comunicamos este tema porque en ningún momento hay que hacer sentir a la madre culpable de su elección y siempre es necesario valorar todos los condicionantes de esa decisión final».

Aunque está demostrado que la lactancia materna es la mejor elección para los niños, como matiza Sánchez, no siempre resulta la elección más práctica. «A muchas les resulta complejo darles el pecho porque supone una energía y tiempo extra con el que no cuentan o porque les produce algún tipo de malestar por la propia técnica de amamantar», subraya. Y agrega que la opinión de personas cercanas que no están formadas en lactancia materna, pueden influir en cada familia. No obstante, para Sánchez, una de las razones por excelencia que más suele condicionar a las madres es la compleja conciliación de la lactancia materna con la vida laboral.

Comisión Clínica de Lactancia

El HUC pertenece a la Iniciativa de Humanización a la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), un proceso de acreditación de mejora por centros que pone en práctica toda Canarias. El proyecto, del que se ocupa la Comisión Clínica de Lactancia del centro, precisa de unos requisitos en todos los niveles –asistenciales, protocolares o de formación– para ir superando las fases establecidas. «Ahora mismo nos encontramos en la fase dos y tenemos que llegar a la cuatro, entonces nuestra labor consiste en alcanzar ese objetivo», explica Sánchez. Aunque eso no es lo único que hacen. «También intentamos que todos los profesionales que están alrededor de las familias en ese proceso de lactancia –entre los que se incluye– mejoren la asistencia», cuenta.

Por este motivo, se encargan de analizar qué problemas suceden y plantear las posibles soluciones. «Fomentamos mucho la coordinación entre profesionales que han atendido durante el parto a la paciente para que también le brinden asistencia en Atención Primaria y garantizar la cadena de comunicación», agrega.

Semana Mundial

El jueves finalizó la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero no será hasta la segunda semana de octubre cuando el HUC pondrá en marcha sus tradicionales actividades. «La semana de la lactancia comenzó en Argentina, y allí ahora es invierno. Pero nosotros estamos en verano y muchos de nuestros compañeros están en vacaciones, por eso en Europa se celebra en octubre», aclara Sánchez.

Normalmente, realizan talleres o actividades para ofrecer visibilidad y consciencia sobre el asunto. Aunque este año habrá algo más especial. «En Fuerteventura vamos a llevar a cabo las primeras jornadas regionales sobre lactancia e incluso traeremos a profesionales de Península para que impartan sus conocimientos y experiencias en alguna charla», adelanta. Una cita que cada día está un poco más cerca y que, sin lugar a dudas, significa un gran paso para el bienestar de las familias canarias. Pues al final, apostar por la lactancia es también mirar por la salud de la población y el bienestar común del Archipiélago.