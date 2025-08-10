La curiosa anecdóta de Ana Guerra en un concierto que reabre el debate sobre su acento: ¿Andaluz o canario?

La cantante tinerfeña Ana Guerra no se quita el sambenito de su acento. Desde su participación en Operación Triunfo 2017, la lagunera lleva arrastrando un comentario acerca de la forma de hablar de la población de Canarias y aun ahora, ocho años después, el debate sigue sin cerrarse.

Mientras estaba en la academia más famosa de la televisión y durante una charla con el director musical del espectáculo, Manu Guix, aseguró que no le gustaba su acento y que ojalá lo tuviera "más castellano". Tal fue la polémica generada en el Archipiélago que su padre, Antonio Guerra, tuvo que salir a disculpar a la cantante: "Se refería a una cuestión profesional, ella es muy canaria".

Poco después, al regresar a la Academia tras una salida por Navidad, Ana Guerra, habló con el otro tinerfeño de su edición, Agoney, acerca del acento isleño, de la dicción y de lo orgullosos que estaban ambos. Pero esa sombra le sigue persiguiendo.

La anécdota

Durante los últimos años, Ana Guerra ha ido ganando en popularidad. Su carrera musical, algunas colaboraciones de éxito con otros artistas, su vida personal y su reciente matrimonio con Víctor Elías y su participación en diferentes programas de entretenimiento en la televisión han colocado a la canaria aún más en el foco.

De hecho, en estos momentos se encuentra inmersa en una gira de conciertos, 'Hilo Rojo Tour' y fue precisamente en el último show cuando la cantante protagonizó una anécdota con una fan que no solo volvió a hacer a la joven viral sino que además reabrió el debate sobre su acento.

Según se recoge en redes sociales, Ana Guerra mantuvo una conversación con una seguidora que se encontraba en una de las primeras filas del concierto y le pidió que pasara la zona delantera para verla mejor. A la aficionada no se le escucha, pero por las palabras de la cantante tinerfeña la joven no estaba dispuesta a moverse de su sitio.

El debate

Pero más allá de la discrepancia, el debate se ha centrado en el acento de la canaria. Y es que la usuaria de X que publicó el video inicialmente asegura que es "un perfecto andaluz", lo que ha generado numerosos comentarios en la propia red social.

En resumen, podrían los comentarios se dividen en tres tipos. Por un lado, se encuentran los que aclaran orgullosos que se trata de un acento canario, que si bien tiene similitudes con el andaluz el oído de las Islas los distingue.

Por otro, muchos de los comentarios giran en torno a la participación de Ana Guerra en Tu Cara Me Suena, programa en el que imitó a Melody y la archiconocida canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión. "Se le ha pegado de imitar a Melody", fue uno de los comentarios.

Por último, hay quien sigue anclado en aquel comentario en OT y aprovecha para criticar a la canaria por renegar de su acento o por haberlo perdido tras varios años viviendo en Madrid.