Cantabria pedirá personarse en el recurso del Defensor del Pueblo para "defender" su plan para frenar al lobo

El Gobierno de Cantabria va a solicitar la personación de la Comunidad Autónoma como coadyuvante en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la desprotección del lobo.

El Ejecutivo autonómico quiere intervenir en este proceso ante el Tribunal Constitucional -que ha admitido a trámite el recurso del órgano que representa Ángel Gabilondo contra apartados de la ley que permite volver a cazar ejemplares al norte del Duero- para "defender la constitucionalidad" de las disposiciones impugnadas, los "intereses" de Cantabria y sus "competencias" en la gestión del cánido, que salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial al aprobarse la ley de 'Desperdicio Alimentario'.

La solicitud de personación de la comunidad autónoma en el recurso del Defensor ante el TC como coadyuvante --una tercera persona, física o jurídica, que no es parte principal en el proceso interviene para apoyar a una de las partes, demandante o demandado, en sus pretensiones-- ha sido anunciada este domingo por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en el discurso que ha pronunciado en Cabezón de la Sal por el Día de Cantabria.

"No nos fiamos del Gobierno (presidido por Pedro Sánchez) que incluyó al lobo en el LESPRE ni de los diputados que votaron en contra de esa ley en el Congreso y no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la posibilidad de que el Gobierno no defienda su constitucionalidad", ha explicado la jefa del Ejecutivo del PP.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. / EP

"Que nadie lo dude. Vamos a seguir trabajando en el necesario e imprescindible control poblacional de la especie para garantizar la subsistencia de nuestra ganadería extensiva, el equilibrio del medio natural y la convivencia, como se ha hecho toda la vida en la Cantabria rural", ha añadido Buruaga en su intervención.

Según ha destacado, el Gobierno y el PP se han "colocado al lado" de los ganaderos a los que, como ha remarcado la jefa del Ejecutivo y del partido, han "defendido como nadie sacando al lobo del LESPRE". Punto en el que ha avisado que van a "seguir defendiendo" al sector, pero "no solo de los ataques del lobo, sino también de los ataques del Gobierno central".

Y es que a juicio de la líder de los 'populares', el Ejecutivo de la Nación está "utilizando todos los recursos a su alcance y esperando la más mínima oportunidad, la más mínima ocasión, para revertir la decisión de rebajar la protección del lobo".

Así, ha avisado que desde Cantabria van a estar "muy vigilantes para que no haya vuelta atrás" respecto a la salida del cánido del LESPRE, y también en otras cuestiones que afectan a los ganaderos, como que la nueva PAC (Política Agraria Común) "no sume recortes ni nuevas dificultades a un sector que es imprescindible, indispensable en esta tierra".

Extraídos 21 lobos de 41

Desde que se rebajó la protección del lobo, Cantabria ha realizado 21 extracciones del cupo total de 41 ejemplares para la temporada 2025/2026, que termina en junio del próximo año.

En concreto, esos 21 ejemplares (que suponen el 51,2% del total a eliminar) se han cazado en las zonas de Campoo (5), Besaya (5), Nansa (5), Saja (4), Asón-Miera (1) y una extracción más en la zona 2 del plan de gestión del cánido, aquella que abarca municipios de la región con una menor presencia del cánido.

A esas extracciones hay que sumar otros tres lobos que han fallecido por atropello y que también computan en el cupo.