Canarias estrena el próximo curso escolar seis nuevos centros de Formación Profesional y enseñanzas obligatorias

Canarias contará el próximo curso escolar con cuatro nuevos centros integrados de Formación Profesional (CIFP) y dos centros de educación obligatoria (CEO). Estas son tan solo algunas de las novedades que trae el nuevo año académico a las Islas en lo relacionado con las infraestructuras educativas. Estas aperturas tratan de garantizar la racionalización y eficiencia de la educación en Canarias, optimizando los recursos materiales y humanos. Así lo explica la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que añade que la apertura de algunos de estos nuevos espacios se deben al incremento de estudiantes de FP. De ahí que haya sido necesaria la reestructuración de la red pública de centros docentes que tiene como objetivo contribuir a una mejor calidad del servicio educativo.

La aparición de los cuatros CIFP persigue el fomento de la FP y permitirá que todas las islas con estas enseñanzas posean al menos un centro especializado. En el caso de El Hierro, el CIFP en Valverde recoge la oferta de su predecesor, el IES Garoé, y permitirá la optimización y racionalización de los espacios para acoger las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, y las de FP. Tan solo ha sido necesaria la reorganización de algunas aulas. Los grupos autorizados de FP desde el curso 2022/2023 han crecido un 90% y, gracias a la nueva apertura, el centro acogerá 17, frente a los diez de hace cuatro años. Por su parte, La Gomera ha visto incrementada su oferta de FP en un 20% en el mismo periodo y contará a desde septiembre con su primer centro integrado, donde también se impartirá 2º de Bachillerato. Tiene capacidad para 20 grupos.

En el sur de Fuerteventura, el CIFP en Morro Jable procede de la reconversión del IES Jandía y contará el próximo curso con doce grupos que se suman a los 50 del CIFP Majada Marcial de Puerto del Rosario. Por último, el CIFP en Guía procede de la transformación del IES Noroeste, que ya no contaba con enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, y se convierte además en el primero de estas características en el norte de Gran Canaria. Comenzará a funcionar con 57 grupos.

Acondicionamiento

El director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación, Iván González, explica que han sido necesarios diferentes trabajos que se están ejecutando durante el parón estival. «En San Sebastián de La Gomera se van a acondicionar varias aulas que antes tenían otros usos y en Morro Jable, al tratarse antes de un CEIP y convertirse ahora en un CIFP, se han tenido que adaptar los baños, por ejemplo, que antes eran para niños y ahora estarán diseñados para el uso de adultos».

González habla en particular del caso de Fuerteventura, donde la propia geografía de la isla dificulta que la oferta de enseñanzas llegue de manera equitativa a los potenciales alumnos. «Hasta ahora solo se contaba con un CIFP en Puerto del Rosario, por lo que el alumnado procedente del sur de la Isla debía hacer largos trayectos para acceder a estas enseñanzas, así que con inauguraciones como la del próximo curso esperamos que la situación vaya mejorando poco a poco».

Centros de Educación Obligatoria

En cuanto a los centros de educación obligatoria, se inaugurarán en Arona y Las Palmas de Gran Canaria tras la fusión de otros dos centros, e iniciarán su actividad bajo la nueva nomenclatura el próximo septiembre. De esta manera se garantiza la simplificación de la gestión escolar, además de facilitar una transición más fluida entre las etapas educativas. Se trata de fusiones eminentemente administrativas que persiguen «la optimización de los recursos públicos» para no duplicar procedimientos, indica el director general. En Arona, el nuevo centro nace de la fusión del CEIP Óscar Domínguez y la Sección de Instituto de Educación Secundaria. Ambos centros ya compartían instalaciones y contaban con servicios complementarios. El CEIP tenía 128 alumnos y una línea 1, mientras que el de Secundaria acogía a 291 estudiantes, con una organización de línea 4 en el primer curso y línea 3 en el resto de niveles, y dos unidades de diversificación curricular.

En Las Palmas de Gran Canaria, el nuevo CEO resultará de la unión del CEIP Perseidas y el IES Francisco Hernández Monzón, que desde el curso 2023/2024 comparten edificio. El CEIP cuenta con 83 estudiantes, entre los que se incluye alumnado del primer ciclo de Educación Infantil, un aula mixta y un aula enclave. A su vez, el Francisco Hernández Monzón alberga otros 61 estudiantes de ESO e igualmente dispone de un aula enclave de tránsito a la vida adulta.

Plan de choque

El sur de Tenerife cuenta, desde el pasado año, con un ambicioso plan de choque que está revitalizando las infraestructuras educativas de esta zona. A lo largo de su primer año de existencia, esta iniciativa ya ha concluido ocho obras y cuenta con cinco en ejecución, siete en proceso de redacción y diez en fase de inicio. Tras la inauguración el pasado curso del CIFP Adeje y la ampliación de siete centros más y el acondicionamiento de diferentes espacios, se prevé la apertura del Centro de Educación Especial (CEE) en Adeje para el segundo trimestre del próximo curso.

También se prevé la apertura a lo largo del año del IES en Las Chafiras, en San Miguel de Abona, y el CIFP Granadilla de Abona, cuyas obras ya se encuentran en marcha. Este Plan de Choque de Infraestructuras Educativas del Sur de Tenerife 2024/2031 cuenta con una inversión de casi 85 millones de euros para la creación de diez centros y la ampliación de otros 20.

Aulas enclave

Asimismo, a partir de septiembre entrarán en funcionamiento 26 nuevas aulas enclave, por lo que Canarias dispondrá a partir del próximo curso con 56 recursos de este tipo –71 espacios en los últimos dos años–. El director general recuerda que Canarias es una comunidad única en cuanto al funcionamiento de estas aulas enclave ya que «permiten la inclusión del alumnado en un centro ordinario, tal y como demandan las familias». Además, se trabaja con ratios muy bajas, que facilitan su funcionamiento, con cinco alumnos en Primaria y seis alumnos en las de tránsito a la vida adulta.