Canarias despierta sofocada este domingo con casi 38 grados a las siete de la mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya lo avisaba: durante esta ola de calor en Canarias las temperaturas serían altas incluso por la noche. Y así ha sido durante las primeras horas de este domingo 10 de agosto, cuando la población de las Islas ha despertado rozando los 38 grados a las siete de la mañana.

Aunque el calor seguirá asfixiando al Archipiélago al menos hasta el próximo jueves 14, lo peor de este episodio se espera para este domingo. Y de hecho ha quedado patente con el aumento constante del mercurio durante la mañana, hasta tal punto de que en algunas zonas del Archipiélago ya se alcanzaban los 40 grados sin que el sol estuviera en lo más alto del cielo.

Se vuelven a cumplir así las previsiones de la Aemet, que mantiene para este domingo el aviso rojo por riesgo de altas temperaturas en la provincia oriental y la mitad sur de Tenerife y naranja para el resto, a lo que se suma además avisos por la importante entrada de calima.

Tabla de temperaturas máximas registradas a primera hora de este domingo en Canarias. / El Día

Cifras de récord

El bochorno se ha convertido en una constante durante los últimos días en el Archipiélago y los termómetros están registrando cifras de récord, tanto en las máximas como en las mínimas. Así se desprende de las mediciones meteorológicas que sitúan temperaturas cercanas a los 38 grados cuando aún ni había salido el sol en localidades como Pájara o Agaete.

El calor intenso llegó poco después a Tenerife, donde se alcanzaron esas cifras en torno a las diez de la mañana en zonas de Güímar y Candelaria. Pero es que además la Isla también está registrando cantidades mínimas poco habituales: Izaña o Las Cañadas siguen siendo las zonas más 'frescas' del territorio insular pero no logran bajar de los 18 grados.

Desde la propia Aemet destacan las cifras registradas en Canarias este domingo e informan de que a las diez de la mañana en La Graciosa ya se habían alcanzado los 39 grados.

Alertas

Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta máxima en todo el Archipiélago tanto por altas temperaturas como por el riesgo de incendios forestales, a lo que se ha unido prealerta por calima.

El riesgo obedece a la previsión de la Aemet de que se superen los 40 grados en las cumbres y el interior del Archipiélago, además de la inversión térmica y una humedad relativa que puede facilitar la propagación de un fuego en los montes.

Por ello, el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar desde hoy (domingo 10) las carreteras de acceso a la zona forestal dado el riesgo de que se produzca un conato o un incendio. La confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales.

Medidas similares se están produciendo en todos las Islas, que hacen hincapié en la suspensión de actividades al aire libre dependientes de loas instituciones públicas así como medidas de prevención tales como la prohibición del uso de pirotecnia o el acceso a las zonas de ocio y acampada con fogones.

Imprudencias

A pesar de la insistencia de las autoridades en seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar riesgos en la salud o en el entorno, durante esta ola de calor se han registrado algunas imprudencias. La primera de ellas fue el pasado miércoles, cuando agentes de la Policía Canaria localizaron a una persona talando eucaliptos con una motosierra en plena zona forestal de Gran Canaria.

Mientras, este mismo sábado en Tenerife, el Cabildo tuvo que solicitar el desalojo del conocido mirador de Chipeque, donde se habían reunido unas 50 personas. La corporación insular recuerda que ante un posible incendio en el monte de la Isla, la concentración de personas no solo dificultaría las labores de extinción sino que suponen un grave peligro para los imprudentes.