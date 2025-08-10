Casi 110.000 euros por 10 años en la cárcel: este es el sueldo que se puede cobrar por estar preso en Canarias

¿De verdad se puede rozar los 110.000 euros tras diez años entre rejas? Sí, pero solo trabajando y dentro de los límites legales de jornada.

En Canarias, con las mismas reglas que el resto de España, salvo Euskadi y Cataluña, los internos que encadenan puestos remunerados pueden acumular esa cifra en un escenario tope y continuado.

Esa relación laboral especial está regulada por el Real Decreto 782/2001: el pago se ingresa cada mes en la cuenta del interno y el trabajo cotiza a la Seguridad Social.

¿De dónde sale la cifra?

Para llegar a casi 110.000 euros hay que imaginar un caso máximo y continuo durante 10 años

La jornada no puede superar 40 horas semanales de promedio anual. Además, el reglamento fija descanso semanal de día y medio, festivos y 30 días de vacaciones al año.

Con un calendario muy favorable (festivos cayendo en fin de semana), esto se traduce en unas 1.904 horas/año. En diez años, 19.040 horas. Si los festivos caen en laborable, el máximo práctico baja a 1.792 horas/año.

Los módulos retributivos habituales publicados sitúan la hora entre 3,24 y 5,68 euros, según puesto y centro (según las referencias de 2023–2024).

Cálculo tope (en un escenario muy favorable): 19.040 h × 5,68 €/h = 108.147,20 euros brutos en 10 años. Si los festivos cuentan como laborables, el tope cae a 101.785,60 euros.

Con el extremo bajo del rango, serían 61.689,60 euros.

Hay que destacar que si prospera la reducción general de jornada en España a 37,5 horas, esos cálculos habrá que revisarlos a la baja.

Lo que conviene saber

No es el SMI : las tablas de prisión son propias (referenciadas al SMI para fijar módulos, pero no equivalentes al salario mínimo ordinario).

: las tablas de prisión son (referenciadas al SMI para fijar módulos, pero al salario mínimo ordinario). No todo el mundo trabaja ni todo el año: los puestos son limitados y la continuidad depende del taller y del perfil del interno.

ni todo el año: los y la continuidad depende del taller y del perfil del interno. El dinero es embargable en los términos del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo para òsibles responsabilidades civiles.

¿Es igual en toda España?

Para Canarias rige el mismo marco que en la administración penitenciaria estatal (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias).

Solo Cataluña (desde los 80) y el País Vasco (desde 1 de octubre de 2021) gestionan sus prisiones con organización propia.

Por ello, más allá del titular, el objetivo del sistema es formar, ocupar y cotizar para la reinserción. Si el debate público se queda solo en la cifra, pierde de vista lo esencial: trabajo y cualificación como pasarela de salida.