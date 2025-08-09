"Se acabaron los cumpleaños": Dj Jonay habla al fin sobre la leyenda de sus cumpleaños

Durante años, en la noche tinerfeña circuló un chascarrillo cuando alguien decía que había comprado entradas para la fiesta de cumpleaños de DJ Jonay. La respuesta era siempre similar a "¿cuántos lleva ya este año?".

La broma creció con cada cartel en el que aparecía su nombre junto a la palabra “cumpleaños” y es ya una de esas leyendas urbanas que forman parte de la idiosincracia de la isla.

Con más de 30 años de una carrera que le consolida como el pinchadicos más conocido de Tenerife, fue la pasada semana cuando al fin, después de tantos años, el deejay habló alto y claro sobre el tema en el podcast “The Alexis Army” de Alexis Amaya.

5 de diciembre

Jonay Amador, DJ Jonay, es una figura clave de la electrónica canaria gracias a sus mezclas de hardcore, old skool, drum & bass, con tres décadas de cabina y presencia en festivales y salas dentro y fuera de las islas.

El propio Jonay recuerda en el podcast que, desde 1994 cada 5 de diciembre, día de su cumpleaños, firmaba un evento multitudinario con entradas agotadas, una tradición que ayuda a entender la broma de los cumpleaños repetidos, ya que, siendo el día siguiente fiesta en toda España (6 de diciembre) es una cita que rara vez dejó de celebrarse.

Lo que cuenta Jonay después de recibir la pregunta de parte de una oyente, es que seguramente, en una época en la que se puso muy de moda el celebrar fiestas promocionándolas como "cumpleaños", muchos veían su nombre en el cartel y, aunque no fuera el suyo propio, la idea empezó a extenderse.

Tal vez por eso, relata, un día decidió que los cumpleaños se acabaron. "Cuando cumplí 20 años de carrera se acabaron los cumpleaños e hice el aniversario".