Isidoro Moreno, catedrático: "La causa del incendio es una negligencia inaceptable del obispado y el cabildo eclesiástico"

"La causa [del incendio de la Mezquita] fue una negligencia inaceptable por parte de quienes se han apropiado de la titularidad en exclusiva de ella: el obispado y el cabildo eclesiástico". Estas sentenciadoras palabras son de Isidoro Moreno, catedrático en Antropología Social y Cultural en Sevilla y fundador de la disciplina en la Universidad de Sevilla. Así lo ha escrito en un mensaje de Facebook este tarde tras las últimas noticias del estado del templo: dos capillas se han visto afectadas, una de ellas funcionaba de almacén, algo que el catedrático ha catalogado de "peligroso".

La noche del 8 de agosto ha tenido el vilo a Córdoba y a España tras las imágenes de las grandes llamas que se veían desde el interior la Mezquita-Catedral de Córdoba, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1984. No es la primera vez que este edificio histórico sufre un incendio, el primero fue en 1910 y el segundo en 2001. Sin embargo, de acuerdo con el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Daniel Muñoz, "no hemos tenido ningún incendio de estas características".

"Los desperfectos son mayores de lo que se dijo"

"Los desperfectos en la Mezquita-Catedral de Córdoba son mayores de lo que se dijo en un principio", ha introducido Moreno en un largo mensaje que continuaba incidiendo en que "se pudo producir una verdadera catástrofe en uno de los símbolos más importante de Andalucía (junto con la Alhambra) y Patrimonio de la Humanidad", con referencia al estado actual del edificio.

El presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha asegurado en una rueda de prensa que "el daño real es muy reducido, abarcando aproximadamente de 25 a 50 metros cuadrados de una superficie total de 13.000”.

Las zonas con más daños materiales han sido una capilla que se utilizaba como almacén, donde ha colpasado el techo, y en la capilla de la Encarnación o Anunciación, cuyas obras artísticas y pictóricas son las que más han sufrido.

En cuanto al origen del fuego, la gran incógnita, el primer balance indica que las llamas comenzaron en una capilla anexa, también ubicada en la nave de Almanzor que se utilizaba como almacén de productos de limpieza y que ahora también tiene importantes daños. Una máquina barredora, que podría haber sido el origen del incendio, fue retirada esta mañana por operarios del Cabildo.

"Algunas estancias eran almacenes de materiales peligrosos"

Ante esta hipótesis, el catedrático en Cultura de Sevilla es rotundo sobre el estado de la mezquita justo antes del incendio: "No solo se han llenado de capillas, vitrinas y chirimbolos las naves andalusíes, sin respeto alguno para la significación del edificio, para enmascarar su carácter de mezquita, degradando su belleza, sino que algunas estancias se han convertido en almacenes de materiales potencialmente peligrosos, como se ha demostrado ahora".

Por ello, Moreno insta a la Junta de Andalucía y el Estado a "intervenir de oficio no solo para que den los 22 millones de euros anuales, sin impuestos, que resultan de su explotación turística por el Obispado, también para que se detraiga lo que haga falta para restaurar de inmediato lo destruido y para que, de una vez por todas, se cree el consorcio necesario para la gestión del monumento".

Por su parte, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha informado durante su visita esta mañana de que la Junta colaboraría en las labores de limpieza y restauración de la catedral con el fin de mostrar su apoyo al Ayuntamiento de Córdoba y al Cabildo.

"La Junta de Andalucía mantiene una colaboración estrecha y permanente con los titulares de los bienes patrimoniales declarados Patrimonio Mundial", ha declarado la consejera, que ha asegurado "toda la disposición para colaborar en las tareas de limpieza y reconstrucción que haya que realizar en el principal monumento cordobés".

"La preservación no está garantizada"

Finalmente, Moreno concluye su mensaje reflexionando a cerca de la preservación del edificio. "Como se ha comprobado, la preservación de este no está garantizada con la actual situación de monopolio eclesiástico resultado de la inmatriculación ilegítima (aunque legal)", denunciaba el catedrático sobre una titularidad que, desde su punto de vista supone "un peligro para la preservación de uno de los componentes principales del Patrimonio Cultural de Andalucía y la humanidad".

Joaquín Alberto Nieva, presidente del Cabildo, ha asegurado por su parte que "el Cabildo está preparado para afrontar este tipo de contingencia, de imprevistos, como sucedió en la pandemia. En ese momento, en que llegamos a ingresos cero por turismo, el Cabildo siguió con su trabajo de mantenimiento, conservación, restauración. Ahora podemos seguir haciéndolo, porque el Cabildo, en su gestión, prevé que pueda pasar algún tipo de imprevisto".

Además, ha estimado que "lo que se ha dañado se podrá reconstruir, con tiempo, con dinero, diríamos que fácilmente". Nieva ha indicado que desde ayer por la noche permanece en contacto con "muchísimas instituciones" interesadas en el monumento. Así, ha confirmado que también ha dialogado con el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), asesor de la Unesco, el organismo que declaró en 1984 la Mezquita Catedral Patrimonio de la Humanidad.