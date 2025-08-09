La calima se suma a los 43º de la ola de calor que afecta a Canarias

La situación se complica en Canarias y a la ola de calor que afecta a prácticamente a todo el Archipiélago desde hace dos días, se suma también este domingo 10 de agosto la presencia de calima. Tanto es así que al aviso rojo para esta jornada dominical, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido añadir además la prealerta por calima en la provincia oriental y en la isla de Tenerife.

El viernes 8 de agosto, las Islas ya vivieron un momento histórico cuando el Ejecutivo regional decidió activar la alerta máxima por altas temperaturas en todo el territorio canario al mismo tiempo, un anuncio que nunca se había producido antes. No es para menos, ya que se espera que este episodio sea largo y no abandone a los isleños hasta el próximo jueves día 14. Este aviso del Gobierno de Canarias provocó que los Cabildos establecieran además una serie de medidas preventivas. Además del cierre de accesos al monte, han quedado suspendidas las actividades programadas para estos días dependientes de las corporaciones públicas.

Precauciones

El Gobierno de Canarias solicita a la población que extreme la precaución para evitar situaciones de riesgo, tanto para la salud como para impedir incendios. La previsión es que durante el día de hoy la calima llegue a nivel superficial en Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías y zonas altas de Gran Canaria y Tenerife. Este episodio provocará al considerable disminución de la visibilidad y podría agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

En concreto, la previsión apunta que este domingo se vivirá la jornada más extrema de esta ola de calor y se alcanzarán temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados en la mayor parte del Archipiélago. No obstante, ya durante el día de ayer el termómetro ascendió hasta marcar más de 43 grados en Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás de Tolentino, convirtiéndose así en el punto más caliente de Canarias, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No en vano, Canarias se convirtió en el horno de España este sábado.

Altas temperaturas

De este modo, la provincia de Las Palmas fue la zona en la que subió más el mercurio, mientras que en la provincia occidental la temperatura más alta se registró en la estación del Llano de los Loros, en La Laguna, donde a las dos de la tarde se registraron más de 39 grados. La ola de calor que vive Canarias se ve reflejada también en las temperaturas mínimas puesto que éstas no bajaron de los 17 grados.

Para la jornada del domingo 10 de agosto, y de forma local, no son descartables temperaturas que rocen los 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Además, la Aemet alerta de que estas agobiantes cifras podrían volver a repetirse también durante la jornada del lunes día 11.

Noches agobiantes

La noche tampoco dará una tregua a los canarios puesto que durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, las temperaturas mínimas superarán los 25 grados. De hecho, se espera que en algunas zonas de la mitad sur y oeste de las islas los termómetros no marquen menos de 28 o 30º de mínima aún cuando el Sol no haya salido.

Sin embargo, Canarias no es la única región que vive estos días un calor extremo, puesto que hasta 13 comunidades autónomas pueden alcanzar hoy los 40 grados. Ciudades como Córdoba, Huesca, Zaragoza, Ávila, Zamora, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, Ourense, Pontevedra o Madrid se verán afectadas hoy por el calor extremo, sobre todo entre las 13:00 y las 21:00 horas.