El Cabildo de Córdoba agradece la labor de todos los cuerpos implicados en la extinción del incendio de la Mezquita-Catedral

“El Cabildo Catedral quiere agradecer públicamente el comportamiento y profesionalidad mostrados por bomberos, protección civil, policía local, nacional y demás cuerpos implicados, además del propio personal de la institución, que han conseguido minimizar los daños y, sobre todo, no tener que lamentar daños personales”, ha manifestado esta mañana el deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en una comparecencia para informar sobre el incendio producido ayer en la Mezquita-Catedral.

Igualmente, el deán ha detallado que los hechos ocurrieron a las 21.11 horas del día de ayer, cuando se declaró un incendio en una de las capillas perimetrales correspondiente a la ampliación de Almanzor, que se usa como almacén de las sillas destinadas a las celebraciones de la Catedral, además de otros utensilios y materiales utilizados a diario en la limpieza del monumento.

Tras el incendio: las imágenes de la zona afectada por el fuego en la Mezquita-Catedral / A. J. GONZÁLEZ

Inmediatamente, se activó el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección, dando aviso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de Córdoba, que acudieron de inmediato con tres dotaciones de bomberos, consiguiendo extinguir el incendio en torno a las 12 de la noche. Por el momento se desconoce el origen del incendio, a la espera del informe técnico.

Plan de seguridad

Joaquín Alberto Nieva también destacó que el plan de seguridad de la Mezquita-Catedral y los simulacros periódicos, permitieron a los bomberos intervenir con eficacia, al conocer al detalle el recinto y sus diferentes dependencias. Respecto a los daños ocasionados, también ha explicado que ahora mismo es muy prematuro hacer un balance, toda vez que hay que esperar a que la zona se enfríe y consolide por parte de los bomberos.

En una primera evaluación ocular, se ha constatado que dos capillas resultaron afectadas, además de otros daños menores pendientes de valoración técnica, localizados en la bóveda de la nave 2, a la altura de las capillas dañadas.