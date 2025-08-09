La Aemet actualiza los avisos en Canarias: llega calima y el calor se mantendrá hasta el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sigue pendiente de la evolución del episodio de calor que afecta durante los últimos días a Canarias. Así, a media mañana de este sábado 9 de agosto ha actualizado los avisos vigentes: amplía el riesgo hasta el lunes y añade la entrada de calima en la atmósfera.

Además, según la previsión del centro meteorológico, esta ola de calor permanecerá sobre el Archipiélago al menos hasta el próximo jueves 14 de agosto, con temperaturas todavía por encima de los 30 grados en muchas zonas del las Islas.

Adicionalmente, se espera que las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que no bajen de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur.

Previsión de temperaturas en Canarias el próximo lunes 11 de agosto. / El Día

Avisos

La Aemet mantiene para este sábado el aviso rojo en sur de Gran Canaria, donde espera temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. El resto del Archipiélago está en aviso naranja,

En el caso de mañana domingo 10 de agosto, la Agencia aviso rojo por riesgo de altas temperaturas en la provincia de Las Palmas así como el sur y el área metropolitana de Tenerife, mientras que el resto del territorio insular estará en aviso naranja.

Eso sí, se añade un aviso amarillo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por la entrada de un episodio importante de polvo en suspensión, que reducirá la visibilidad a 3.000 metros.

Ya para el lunes, la situación meteorológica experimentará una leve mejoría. El riesgo por calima se limitará Fuerteventura y Lanzarote, mientras que los avisos de calor serán naranajas en todas las Islas excepto el sur de Gran Canaria.

Los próximos días

De forma paralela, la Aemet ha emitido un aviso especial en el que analiza la previsión de evolución de esta ola de calor, que también afecta a buena parte del territorio nacional.

En concreto, explica que desde el pasado martes se inició en Canarias una clara tendencia ascendente de las temperaturas que continuará durante el resto de la semana, con máximas que podrán superar los 35-38 ºC en medianías y zonas altas.

Se espera que el pico álgido del episodio se dé entre hoy sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 40 ºC en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluso extendiéndose a zonas bajas.

A partir del jueves 14, el escenario más probable indica descensos y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos, las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas.

Alertas por calor e incendios

Teniendo en cuenta esta previsión, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado a alerta máxima por altas temperaturas en Canarias, desde ayer viernes y hasta el final de la episodio de calor extremo.

Según avisa la Dirección General de Emergencias, se trata de un "episodio de calor de larga duración". "También hará calor por las noches y durante las madrugadas", augura la declaración de alerta máxima.

De forma paralela, las Islas también se encuentra en alerta máxima por riesgo de incendios forestales, situación que afecta a El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, y Gran Canaria (en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud).

Se prevé aire seco muy cálido y calima en las zonas forestales y la inversión de temperatura se situará a cota baja. La humedad relativa del aire será menor del 30% a partir de unos 300 – 500 metros de altitud.