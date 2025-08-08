Verano y lesiones: cuándo acudir a urgencias

El aumento de la actividad física, más tiempo de ocio, los deportes al aire libre y el uso de medios de transporte personales como bicis o patinetes multiplica los accidentes con lesiones de miembro superior en verano. Con más posibilidad de resbalones en piscina o en la playa, y con actividades que no se practican el resto del año, esta exposición al riesgo convierte al verano en un momento pico para este tipo de problemas médicos, que pueden dar un giro a unas divertidas vacaciones.

Los doctores Juan Carlos Gómez de Quirónsalud Costa Adeje y Antonio Galván de Quirónsalud Tenerife cuentan con un equipo multidisciplinar para abordar todo tipo de lesiones y conocen las claves para prevenirlas y tratarlas, porque en estos casos acudir a urgencias y el tratamiento de un médico especialista puede ser crucial.

Fracturas de muñeca, luxaciones de hombro y caídas en deportes de verano encabezan las urgencias traumatológicas durante estos meses, momento de aumento de la actividad física y recreativa. Según los traumatólogos del grupo Quirónsalud, entre las lesiones más frecuentes están las relacionadas con la muñeca, el hombro, la clavícula y el codo.

Los doctores de Quirónsalud advierten que lesiones como las fracturas del radio distal (muñeca), luxaciones de hombro, fracturas de clavícula, esguinces de muñeca y codo, las lesiones tendinosas por sobreuso (codo y hombro) o los traumatismos en manos y dedos, incluyendo heridas abiertas, son de las más recurrentes en urgencias, especialmente relacionadas con caídas, deportes de impacto y actividades como bicicleta, patinete, pádel, surf o kayak.

“Las fracturas de muñeca y húmero proximal son más frecuentes en personas mayores, especialmente mujeres con osteoporosis”. En cambio, las luxaciones de hombro o fracturas de clavícula “predominan en jóvenes varones que practican deportes de riesgo”, ha explicado el doctor Juan Carlos Gómez.

“La muñeca (radio distal) es el hueso más frecuentemente fracturado, generalmente por una caída con apoyo en la mano extendida”, aunque en deportes como bicicleta o patinete eléctrico “son frecuentes las fracturas de clavícula y hombro por impacto directo”. En el ámbito náutico como el paddle surf o el kayak, “se dan lesiones por caídas incontroladas en posiciones comprometidas”, han apuntado los doctores.

Por su parte, en niños, “aumentan las fracturas de codo y muñeca por golpes jugando, las caídas de columpios o castillos hinchables son una causa muy común”.

Disfrutar del verano con seguridad es posible, con deportes y actividades a las que hay que prestar especial atención. Como ha señalado el doctor Juan Carlos Gómez y Antonio Galván, entre las más lesivas para el brazo y el hombro están el ciclismo, patinete y skate, ya que son susceptibles de caídas con impacto directo. También merecen especial cuidado los deportes de raqueta, que pueden provocar lesiones por sobreuso en codo y hombro. “Los deportes acuáticos pueden llevar a caídas en surf, kayak o paddle surf”, advierten, subrayando la necesidad de prestar atención en los parques y columpios para evitar un susto este verano.

No es solo prestar atención y ejercitarlos con cuidado y conocimiento, sino que los especialistas de Quirónsalud también han destacado algunos errores comunes que favorecen las lesiones. No calentar antes del ejercicio, la falta de técnica o equipo protector, retomar deporte tras meses de inactividad o sobreestimar las propias capacidades físicas son algunos de los motivos que pueden dar disgustos este verano.

En caso de accidente, la clave es actuar a tiempo. Los centros de urgencias de Quirónsalud Tenerife y Costa Adeje están preparados para atender de forma rápida, segura y profesional cualquier tipo de traumatismo. Tal y como subrayan los doctores Gómez y Galván, ante un dolor intenso o pérdida de movilidad, acudir a urgencias a tiempo puede marcar la diferencia.

¿Cuándo acudir a urgencias?

En caso de traumatismo, no siempre hay una deformidad visible y hay síntomas que son una señal de alarma de que algo no va bien. Ante un dolor intenso al movimiento, hinchazón, hematoma progresivo, la imposibilidad para usar el brazo o mano con normalidad, y sensibilidad localizada, hay que acudir a urgencias. “La ausencia de deformidad no excluye una fractura, especialmente en fracturas no desplazadas”.

“El diagnóstico precoz mejora notablemente el pronóstico y puede evitar la necesidad de cirugía”, ha destacado el doctor Antonio Galván. Abordar una lesión a tiempo “permite una mejor alineación del hueso, menor riesgo de complicaciones como consolidación viciosa, rigidez o secuelas funcionales”.

¿Qué hacer en caso de accidente?

En caso de accidente con lesión en el miembro superior, reconocer los síntomas y saber cómo actuar será fundamental para una recuperación más eficaz y rápida. Una vez se ha producido el traumatismo, lo primero es inmovilizar la extremidad sin forzarla, aplicar frío local con protección, evitar movimientos innecesarios y no intentar recolocar huesos ni manipular la zona. Una vez la fractura está estabilizada y asegurada, el paciente debe acudir a urgencias médicas lo antes posible.

Quirónsalud dispone de un área de traumatología especializada en miembro superior, donde la experiencia y la tecnología se unen para un tratamiento personalizado a cada caso y paciente. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento, Quirón Salud estudia las posibilidades y alternativas de tratamiento atendiendo a la lesión y las necesidades del paciente, con un amplio abanico de opciones que garantizan la mejor recuperación médica posible.

Entre los tratamientos posibles, destaca el más conservador, como es el caso de férulas o escayolas para fracturas estables, cabestrillos en lesiones de hombro o clavícula, antiinflamatorios y analgésicos, la aplicación de hielo local en las primeras 48 horas y reposo funcional controlado. En casos más graves, la cirugía será la opción más adecuada.

En casos de fracturas desplazadas o inestables como luxaciones reincidentes como en deportistas jóvenes, o en lesiones articulares o con compromiso neurológico, la cirugía es la opción más efectiva, con diferentes técnicas según cada caso.

Entre las técnicas quirúrgicas más frecuentes destaca la osteosíntesis con placas y tornillos, los clavos intramedulares, fijadores externos en fracturas abiertas, la artroscopia para luxaciones o lesiones del manguito rotador.

“La tendencia actual es intervenir de forma mínimamente invasiva para facilitar una recuperación rápida y segura”, ha indicado el doctor Galván.