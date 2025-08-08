Las temperaturas superarán los 40 grados este sábado en Canarias

Temperaturas máximas que superarán los 37-38 ºC en amplias zonas, principalmente en medianías, y con mínimas entre 25-28 ºC. En la cuenca de Tejeda e interior sur de Gran Canaria se superarán los 40 ºC, y de forma local en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados, con intervalos en franjas costeras del norte. Calima que afectará a zonas altas y medianías, aumentando su concentración a partir de mediodía.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero ascenso. Máximas en ligero a moderado ascenso, notable en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura. Se superarán los 37-38 ºC en amplias zonas de medianías y cumbres, así como en Lanzarote y Fuerteventura. En estas zonas las mínimas apenas bajarán de los 25-28 ºC.

En medianías del sur de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda se superarán 40 ºC de máxima y 30 ºC de mínima. De forma local, en zonas del interior sur o sureste de Lanzarote y Fuerteventura también se alcanzarán 40 ºC.

En costas, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste. En medianías y zonas altas, viento del este o sureste con intervalos de fuerte.

En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 5 o 6, arreciando ocasionalmente a 7 en el sureste y en el oeste mar adentro. Marejada en aumento a fuerte marejada en el este, sureste y oeste. En el norte, cerca de la costa, norte o variable fuerza 2 a 4. Marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. marejadilla. En el norte, mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este sábado:

TENERIFE

Despejado, con intervalos ocasionales en franjas costeras del norte. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, aumentando su concentración a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, moderado en el interior. Se superarán los 38 ºC en amplias zonas de medianías, especialmente en la vertiente sur, donde no se descarta alcanzar localmente los 40 ºC. Además, las mínimas estarán en torno a los 26-28 ºC. En costas, viento moderado del noreste con algún intervalo de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste. En medianías y cumbres, viento moderado del este-sureste con algún intervalo fuerte durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 31

LA GOMERA

Despejado, con intervalos ocasionales en franjas costeras del norte. Calima que afectará principalmente a medianías y cumbres, aumentando su concentración a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Con probabilidad se alcanzarán los 38 ºC en medianías y zonas altas y las mínimas estarán en torno a 25-27 ºC. En costas, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos este y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En zonas altas, viento moderado del este-sureste con algún intervalo fuerte durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 30

LA PALMA

Despejado, con intervalos nubosos en franjas costeras del norte y este. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, aumentando su concentración a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios o con aún ligero descenso de las máximas. No se descarta que se alcancen 37 ºC en medianías y zonas altas y donde las mínimas se podrían mantener en torno a 25-26 ºC, especialmente en la zona de El Paso. En costas, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en los litorales noroeste y sureste. En medianías flojo de dirección variable y en cumbres moderado con intervalos de fuerte del sur-sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 23 29

Jornada de intenso calor en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

EL HIERRO

Despejado, con intervalos matinales en franjas costeras del norte. Calima que afectará principalmente a medianías y cumbres, aumentando su concentración a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Con probabilidad se alcanzarán los 38 ºC en medianías y zonas altas y las mínimas estarán en torno a 25-27 ºC. En costas, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en zonas bajas de los extremos oeste y sureste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En zonas altas, viento moderado del este-sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 23 27

LANZAROTE

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, que aumentará su concentración a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en ascenso de moderado a notable en zonas de interior. Se superarán los 38 ºC en amplias zonas y de forma local en el interior sureste los 40 ºC. En costas, viento de flojo a moderado del nordeste, y en zonas de interior, este-sureste moderado con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 23 35

FUERTEVENTURA

Despejado. Calima, afectando principalmente a zonas de interior, que aumentará su concentración a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, las máximas en ascenso de moderado a notable en zonas de interior. Se superarán los 38 ºC en amplias zonas y los 40 ºC de forma local en el interior sur. En costas, viento de flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en Jandía y en la vertiente oeste. En el interior, este-sureste de moderado a fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 33

GRAN CANARIA

Despejado, con intervalos ocasionales en franjas costeras del norte a primeras y últimas horas. Calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, aumentando su concentración a partir de mediodía. Temperaturas con ligeros ascensos, especialmente en la vertiente norte. Se alcanzarán los 38 ºC en amplias zonas de medianías y los 40 ºC en medianías de la mitad sur así como en la cuenca de Tejeda, donde las mínimas podrán mantenerse por encima de 30 ºC. En costas, viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en zonas bajas del oeste y sureste a últimas horas, cuando no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En medianías y cumbres, viento moderado del este-sureste con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 28