Óbito
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'
El madrileño, retirado desde 2021, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra el párkinson
Redacción
El periodismo deportivo ha perdido a una de sus voces más singulares y queridas. Manuel Esteban Fernández, más conocido como 'Manolete', ha fallecido en Madrid a los 68 años. Su figura queda ligada para siempre a la historia del diario AS, la radio deportiva y la pasión rojiblanca del Atlético de Madrid, equipo del que nunca ocultó su devoción.
Comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por 'Marca', pero fue en 'AS' donde se consolidó como uno de los periodistas más influyentes en la información de fichajes y en el seguimiento del Atlético. Su estilo directo, su tono inconfundible y su presencia habitual en las tertulias radiofónicas y televisivas lo convirtieron en una figura reconocible y muy cercana para miles de oyentes y lectores.
Durante años formó parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero' en la Cadena SER, colaboró con medios como 'Don Balón', Onda Madrid, Telemadrid o Punto Pelota, y firmó varios libros, entre ellos 'Soy del Atlético ¡y qué!' o 'El gran partido', junto a Tomás Roncero.
En 2021 se retiró del periodismo tras una larga batalla contra el párkinson, enfermedad que vivió con entereza y que no empañó el cariño que siempre recibió de compañeros y aficionados.
Más allá de sus crónicas, su legado es también el del periodista cercano, con carácter, fiel a sus principios y al club de su vida. Hoy, el periodismo deportivo llora su pérdida y celebra su memoria.
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- El Mejor Queso de Canarias 2025 se elabora en el norte de Tenerife: esta es la lista de los 61 premiados este año
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento
- Costas autoriza la apertura de la zona de baño de Tabaiba
- El transporte a la demanda se implanta en trece municipios de Tenerife
- Nuevos semáforos para reducir el riesgo por atropello en Santa Cruz de Tenerife