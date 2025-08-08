Canarias es la región española con los maestros más envejecidos

Canarias cuenta con el mayor número de profesorado de más de 50 años de toda España. En concreto, casi el 40% de los docentes de Educación Infantil y Primaria tiene esta edad o más. Se trata de uno de los datos extraídos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (SEIE), publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y que incluye las principales estadísticas educativas, tanto a nivel nacional como desagregadas por comunidades autónomas.

Los resultados del Archipiélago son llamativos en el caso de los maestros, puesto que, en el curso 2022/2023, contaba con un 37,4% de profesionales en esta etapa educativa de 50 años o más, mientras que la media de España se sitúa en el 28,9%. Sin embargo, según datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el porcentaje de maestros mayores de 50 años en los centros públicos del Archipiélago, en este último curso 2024/2025, se encuentra tan solo un poco por encima del 22%.

Progresión

La directora general de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, puntualiza que, en el conjunto de las especialidades del Cuerpo de Maestros (Inglés, Francés, Educación Física, Música...), los mayores de 50 años suponen un 15,16%, y efectivamente asciende al 22,96% y 21,58% en Educación Infantil y Primaria, respectivamente. Poco a poco, «se va produciendo un relevo generacional», celebra Ramírez quien destaca los beneficios que puede traer aparejados la convivencia entre el personal más veterano con otros que acaban de incorporarse a la profesión.

Mientras que los mayores pueden aportar su experiencia, sus vivencias, su saber y estrategias pedagógicas, los más jóvenes aportan ideas, mayor dominio en el uso de las nuevas tecnologías y en metodologías más innovadoras. Lograr esta comunión generará, en palabras de la directora general, «un trabajo colaborativo que supondrá un enriquecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como un ejemplo para el alumnado que, además, tendrá la oportunidad de aprovechar los conocimientos de ambos».

Infografía del Ministerio de Educación sobre las edades de los profesores. / El Día

El porcentaje de maestros con más de 50 años es, no obstante, el único segmento que lidera la región, puesto que en el caso del profesorado de Educación Secundaria, si bien se encuentra por encima de la media estatal, con un 43,4% de docentes veteranos (la media nacional es del 38,9%), son las comunidades de Galicia o Castilla y León las que presentan los mayores porcentajes. Canarias también ocupa el tercer puesto en el caso del profesorado universitario, con un 63,2% de la plantilla con profesionales de 50 o más años, pero por detrás de Extremadura y la Comunidad de Madrid.

Largo camino

Entre las dificultades que destacan los sindicatos canarios para la puesta en marcha de medidas que reviertan esta situación se encuentran las diversas leyes de Educación que se han venido sucediendo a lo largo de las últimas décadas en España. Se trata, no obstante, de cambios que afectan a la plantilla al completo, y que requieren de una actualización constante por parte del profesorado que va mucho más allá del mero aprendizaje continuo que cabría esperar en la profesión. Es un «desgaste», consideran los sindicatos educativos de Canarias, que apuestan por políticas activas que fomenten el talento joven, pero sin dejar atrás la experiencia del profesorado más veterano.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, sentencia que las causas de este importante porcentaje en el Archipiélago se deben a «la falta de planificación a medio y largo plazo», pero precisa que el problema no se encuentra solo en la política educativa autonómica, sino también en la estatal. Canarias cuenta con «unas condiciones laborales poco atractivas para los jóvenes maestros», debido a la alta temporalidad, a la necesidad de realizar desplazamientos entre islas y a que existe una notable dificultad para acceder a una vivienda en los últimos años. Por otro lado, habla también de «la falta de incentivos» para llevar a cabo la jubilación parcial o anticipada.

Medidas necesarias

Crespo insiste en la necesidad de poner en marcha medidas que palien esta situación. Establecer un plan de rejuvenecimiento docente con una oferta estable y suficientes de plazas para los jóvenes egresados de la universidad es una de las acciones primordiales para el sindicato, que también reclama mayor estabilidad para los interinos.

A pesar de los datos, Crespo también habla de que esta situación puede ser positiva para la educación canaria ya que estos docentes veteranos pueden convertirse en mentores de las nuevas generaciones. Ya hay centros que han puesto en marcha este sistema de mentoría que permite aprovechar la experiencia del profesorado de más de 50 años a través de tareas de acompañamiento y de formación. Sin embargo, alerta de la necesidad de garantizar una reducción de la carga lectiva para estas personas, tal y como ya sucede en otras comunidades autónomas, para que puedan asumir esas tareas. Recuerda que, en Canarias, esa reducción solo está garantizada a partir de los 59 años y antes, a partir de los 50, dependerá de la disponibilidad del centro. Así, todo ello permitiría una mejora de las condiciones laborales y, junto con el impulso de un acceso garantizado a la vivienda, «atraería a al profesorado más joven a nuestra región».

Pedro Crespo insiste además en aprender de la experiencia de otros territorios, como es el caso de Beleares. En ese otro archipiélago, especialmente en las islas de Menorca o Ibiza, se han establecido complementos retributivos para fomentar que los profesores elijan ese destino. Indica que «sería una solución para islas como Lanzarote o Fuerteventura, donde parece imposible acceder a una vivienda hoy en día».