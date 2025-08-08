Canarias activa por primera vez la alerta máxima por calor en todas las Islas
El Gobierno recomienda cancelar todos los festejos durante el fin de semana y prohibe el uso del fuego por completo
El Gobierno de Canarias ha activado por primera vez la alerta máxima por calor por primera vez en todas las Islas al mismo tiempo. Con un fin de semana en el que las temperaturas en todo el Archipiélago rondarán los 38 y 40 grados, el Ejecutivo ha recomendado cancelar todos los festejos -algo que tendrán que corroborar cabildos y ayuntamientos- y prohibe explícitamente hacer ningún tipo de fuego.
El viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, ha explicado en rueda de prensa que la ola de calor se extenderá al menos hasta el martes. Después de ese día, la situación entra en terreno desconocido. "Los modelos no tienen claro si durará unos dias más o si las temperaturas descenderán", recalcó Lorenzo.
El Gobierno también mantiene activa la alerta máxima por incendios en todo el Archipiélago, y pide la colaboración ciudadana para que, a la mínima llama, los ciudadanos avisen al 112 para evitar que un conato se transforme en incendio.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
