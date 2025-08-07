Psicólogos alertan del impacto del calor extremo en la salud mental en Canarias
El Colegio Oficial de Psicología advierte de un aumento de casos de ansiedad, insomnio y urgencias psiquiátricas a causa de las altas temperaturas
El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha lanzado una advertencia sobre los efectos del calor extremo en la salud mental de la población. Según este organismo, se ha detectado un incremento de los casos de ansiedad, insomnio, irritabilidad y síntomas depresivos coincidiendo con las olas de calor que afectan a las islas durante el verano.
La portavoz del colegio, Tania Díaz, ha explicado que las temperaturas elevadas sostenidas en el tiempo pueden alterar el equilibrio emocional, especialmente en personas mayores, con problemas de salud mental previos o con escasa capacidad para autorregularse.
El insomnio, uno de los efectos más perjudiciales
Menos descanso, más vulnerabilidad emocional
Uno de los principales problemas detectados es el insomnio provocado por el calor, que tiene consecuencias directas sobre la regulación emocional y el rendimiento cognitivo. La falta de descanso nocturno puede agravar otros síntomas como la ansiedad o la irritabilidad, generando un malestar psicológico generalizado.
Según los profesionales, también se ha observado una relación directa entre las olas de calor y el aumento de urgencias psiquiátricas, lo que pone de manifiesto el impacto real de la temperatura sobre la salud mental.
Recomendaciones para cuidar la salud mental durante el calor
Desde el Colegio Oficial de Psicología se ofrecen varias recomendaciones para reducir los efectos del calor sobre el estado anímico:
- Mantener rutinas estables de sueño y alimentación.
- Evitar la exposición solar prolongada, especialmente durante las horas centrales del día.
- Practicar técnicas de relajación como la respiración consciente o el mindfulness.
- Solicitar ayuda profesional si los síntomas de malestar se prolongan.
“Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un acto de valentía”, recuerdan desde el Colegio.
