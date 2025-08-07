Hospitalizan al cardenal Cañizares por su delicado estado de salud

El Arzobispado de Valencia informa que Su Eminencia, el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

El Arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, pide “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.

Benedicto XVI le nombró Cardenal en 2006

Nacido en Utiel en 1945, Cañizares cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de València y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología, con especialidad en Catequética. El 21 de junio de 1970 fue ordenado sacerdote en Sinarcas por el arzobispo José María García Lahiguera. Tras unos primeros años de ministerio sacerdotal se trasladó a Madrid, para dedicarse especialmente a la docencia. El papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992.

Apenas un lustro después, el 1 de febrero de 1997 tomó posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue Administrador Apostólico de la diócesis de Cartagena y el 24 de octubre de 2002, Arzobispo de Toledo. Fue el Papa Benedicto XVI quien le otorgó el título de Cardenal, en el Consistorio Ordinario Público, el primero de su Pontificado, el 24 de marzo de 2006.

Cañizares ejerció durante ocho como máxima autoridad de la Iglesia valenciana. “Son ocho años de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por mí y me ha concedido y también para pedir perdón – de todo corazón- por todo lo que haya podido hacer mal o no haya hecho”, apuntaba días antes de su despedida.