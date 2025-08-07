Alerta en Canarias para el fin de semana por calor extremo y calima

Canarias encara este fin de semana el punto álgido de la ola de calor que atraviesa desde el martes. Desde mañana, el Archipiélago enfrentará temperaturas de hasta 38 grados. Además, y por si fuera poco, durante las primeras horas la calima también hará acto de presencia. Aunque ligero, el polvo en suspensión provocará que la situación meteorológica se complique un poco más.

De hecho, la Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias actualizó esta mañana la situación de alerta e incluyó a Tenerife en el aviso por temperaturas máximas, junto a Gran Canaria. Asimismo, estableció la prealerta en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro.

No en vano, las islas capitalinas alcanzarán durante el fin de semana temperaturas que incluso podrán superar los 40 grados. El resto del Archipiélago experimentará valores en torno a los 34 y 36 grados. Asimismo, se espera que las más elevadas se den en medianías, zonas de interior y en altura. En este tipo de lugares, el calor continuará durante las noches y las madrugadas. Además, las temperaturas mínimas no bajarán de los 25 grados.

Tiempo de mañana

Mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera y Fuerteventura se mantendrán en el primer nivel de aviso por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) –con máximas de 36 grados–, Tenerife y Gran Canaria son las que peor parte se llevarán. Pues ambas islas capitalinas estarán en riesgo importante (segundo nivel de alerta) por temperaturas máximas en varias de sus zonas –este, sur y oeste, y en el caso de Gran Canaria también cumbres– y rozarán los 39 grados.

Las temperaturas mínimas se mantendrán también altas de manera generalizada y habrá lugares en los que apenas desciendan de los 28 grados, como es el caso de Tenerife y Gran Canaria. Lanzarote, en cambio, parece ser la isla que se permitirá un respiro, ya que la Aemet no prevé ningún aviso para los conejeros.

Hasta 40 grados

Aunque ese alivio no les durará mucho porque, según se prevé, el Archipiélago entero pasará el sábado a color naranja –asociado al segundo nivel de riesgo–. Las temperaturas alcanzarán los 40 grados y las mínimas apenas bajarán de los 24 grados. Afectará especialmente a las medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur, el valle de Güimar en Tenerife y las zonas altas y costas de Gran Canaria.

Por este motivo, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) activará, desde mañana, el aviso de riesgo para la salud por altas temperaturas hasta el próximo miércoles, 13 de agosto –fecha hasta la que la Aemet estima que durará la ola de calor–. Las islas con mayor índice de peligro para la salud son Fuerteventura y Gran Canaria –en cumbres– que se encuentran en el mayor nivel de alerta.

Lanzarote, el área metropolitana de Tenerife y la El Paso –en la Palma– ocuparán el segundo puesto de alerta, con riesgo medio. El resto de la isla de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, en cambio, estarán en riesgo bajo. Y las dos únicas islas que están exentas del peligro, por ahora, son El Hierro y La Gomera.

Recomendaciones

Desde la Dirección General recuerdan beber agua y líquidos sin esperar a tener sed, ingerir principalmente comidas ligeras –evitando así alimentos con grasas o pesados–, cuidar a personas vulnerables y protegerse del calor. Además de, en caso de notar síntomas como debilidad, mareos o fatigas, consultar a un profesional sanitario.