Alerta por altas temperaturas en Tenerife y Gran Canaria: se esperan hasta 39 grados este viernes

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este jueves la situación por altas temperaturas, activando la alerta en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 08:00 horas del viernes 8 de agosto. Además, ha extendido la situación de prealerta a Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La decisión se basa en la información aportada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y conforme al Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Temperaturas extremas y noches muy calurosas

Hasta 39 ºC durante el día y mínimas de 25 ºC por la noche

Según la previsión de la AEMET, se espera un episodio de calor prolongado en el tiempo, acompañado de ligera calima. Las temperaturas máximas podrían alcanzar o superar los 37 a 39 grados en zonas de Tenerife y Gran Canaria, especialmente en zonas interiores, medianías y cumbres.

En las islas en prealerta, los valores máximos oscilarán entre los 34 y 36 grados.

Uno de los factores más preocupantes es que las temperaturas no descenderán significativamente durante la noche, con mínimas que podrían mantenerse entre los 25 y 30 grados, lo que se conoce como noches tropicales o ecuatoriales. Esta situación puede tener un fuerte impacto en la salud, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante una ola de calor

Ante este episodio, las autoridades recomiendan extremar las precauciones para evitar golpes de calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas. Algunas de las medidas más importantes incluyen:

Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día (entre las 12:00 y las 18:00).

en las horas centrales del día (entre las 12:00 y las 18:00). Mantenerse bien hidratado , bebiendo agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

, bebiendo agua con frecuencia, aunque no se tenga sed. Usar ropa ligera y de colores claros , protegerse con gorras o sombreros.

, protegerse con gorras o sombreros. Permanecer en espacios frescos o a la sombra siempre que sea posible.

siempre que sea posible. Evitar la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

durante las horas de mayor calor. Prestar atención especial a niños, mayores y personas con enfermedades.

En caso de síntomas como mareo, debilidad, dolor de cabeza o desorientación, es fundamental acudir a un centro de salud o llamar al 112.