Una influencer de Tenerife hace una llamada para que se vuelvan a usar estas palabras típicas de canarias: "Esta es la señal para preservar nuestra lengua"

El diccionario canario está lleno de palabras y expresiones que solo hablan las personas que viven en las islas. Sin embargo, poco a poco, estos términos se sustituyen por otras palabras provenientes de la península, que significan lo mismo, pero no tienen la identidad canaria. La creadora de contenido Anapology (@anapologyx) ha reivindicado el uso de este lenguaje a partir de ahora.

"No sé si se han dado cuenta de que las nuevas generaciones ya no dicen cotufas, dicen palomita. ¡Por Dios, con lo bien que suena cotufas!", comenzaba el vídeo de la creadora de contenido. Como esta palabra, Ana ponía varios ejemplos de palabras que ya no se usan, porque se usa el término castellano.

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para defender la identidad cultural. Por eso, la influencer reivindica el uso de palabras propias del habla canaria que, poco a poco, están cayendo en el olvido con un mensaje claro: "La mejor manera de mantener viva nuestra lengua es hablándola".

Una riqueza lingüística de siglos

El español que se habla en Canarias es el resultado de un mestizaje histórico que incluye influencias castellanas, portuguesas, guanches, africanas y caribeñas. A lo largo del tiempo, las islas han desarrollado un vocabulario propio que forma parte esencial de su identidad. Palabras como 'cotufas' (palomitas), 'arvejas' (guisantes), 'baifo' (cabrito joven) o 'fonil' (embudo) han sido usadas durante generaciones, pero ahora corren el riesgo de desaparecer ante la homogeneización lingüística y la influencia de medios externos. Estos han sido los ejemplos que ha puesto Ana en su vídeo,

"Hay que obligar a usar estas palabras"

En su vídeo, Anapology denuncia que cada vez es más habitual escuchar a los jóvenes usar términos peninsulares en lugar de los canarios, y lo lamenta profundamente. Ella misma relata cómo incluso ella ha usado durante años 'guisantes' hasta que decidió corregirse y recuperar 'arvejas', el término tradicional que había oído a sus abuelos.

Para la influencer, muchas de esas expresiones ya no se oyen con frecuencia, lo que supone un riesgo real de pérdida del patrimonio lingüístico.

También lanza un dardo a quienes en su momento ridiculizaron el habla canaria: "Que se rayen un millo los que nos hicieron creer que nuestra forma de hablar era vulgar… es demasiado bonita para dejar que se pierda".

Anapology termina animando a sus seguidores a compartir otras palabras y expresiones que estén en desuso para crear una lista colectiva y fomentar su uso diario.