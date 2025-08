Cientos de docentes interinos en Canarias se quedan sin destino para el próximo curso

Cientos de docentes interinos en Canarias que hasta el curso pasado contaban con plaza se han quedado sin destino tras la publicación provisional de los nombramientos para el curso 2025/2026. Tras años trabajando de forma continua en centros públicos, muchos de ellos afrontan ahora el desempleo o la incertidumbre de recibir solo sustituciones temporales, según ha denunciado el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC).

Esta situación es consecuencia directa del proceso de estabilización extraordinario por concurso de méritos, que se desarrolló el pasado año. Un modelo que suscitó numerosas voces en contra de los sindicatos que representan al profesorado, porque no conseguía consolidar a los profesionales interinos de las Islas, puesto que casi el 50% de las plazas fueron adjudicadas a docentes de fuera del Archipiélago.

"Nos ha alarmado la cantidad de quejas que hemos recibido", explica Emilio Armas, miembro del secretariado nacional del STEC-IC. "Solo en estos días nos han llegado más de un centenar de denuncias de docentes que el año pasado tuvieron destino a curso completo, de septiembre a agosto, y este año no han obtenido nada. Están pendientes de si en septiembre surge alguna vacante, y, en el mejor de los casos, aspiran a trabajar hasta junio. Otros se verán relegados a sustituciones cortas", revela.

Según Armas, esta situación ya se había advertido a la Consejería de Educación desde hace más de un año, cuando se publicaron los listados provisionales del concurso de méritos. "Era evidente que el procedimiento, tal y como estaba diseñado, iba a tener un efecto expulsor para muchos interinos que llevan años trabajando aquí", señala.

En concreto, asegura que los docentes de otras comunidades autónomas no se incorporaron tras recibir su plaza porque se quedaron en comisión de servicios en sus lugares de origen. "Unas han podido mantenerse en sus comunidades de origen, pero la mayoría se han reincorporado y esto ha tenido como consecuencia que muchos docentes que habitualmente obtenían destino para todo el curso se hayan quedado sin destino. Nos parece una situación injusta e insostenible", critica Armas.

Oportunidad

Armas critica que la Consejería de Educación haya desaprovechado una “oportunidad de oro” para corregir la adjudicación definitiva de plazas y evitar la exclusión de numerosos docentes interinos. Según señala, el Gobierno autonómico podría haber ampliado el número de vacantes y aprovechado esta coyuntura para mejorar la ratio profesorado/alumnado, una de las más desfavorables del Estado, nombrando a más docentes.

“Se habría logrado un doble beneficio: evitar que tantos docentes se queden en la calle y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la enseñanza”, afirma Armas. Sin embargo, lamenta que la Consejería haya optado por mantener el actual modelo, lo que a su juicio supone un retroceso continuo en las condiciones de la educación pública. “En lugar de avanzar, vamos a peor. Los presupuestos educativos han ido menguando y estamos en niveles anteriores a 2018”, denuncia.

STEC-IC reitera que este modelo de estabilización no ha garantizado la permanencia del profesorado interino, porque se ha centrado en las plazas y no en las personas. "Ahora lo estamos viendo de forma clara y dolorosa: docentes con muchos años de servicio, con familias y responsabilidades, no han obtenido vacante a curso completo en la adjudicación por decisiones puramente administrativas que ignoran por completo su trayectoria profesional y el fraude de ley en el que se encuentran", expuso el sindicato en un comunicado.

El sindicato acusa a la Consejería de Educación de "una total insensibilidad y desprecio hacia quienes han garantizado el funcionamiento diario de los centros educativos en las peores condiciones, sin reconocimiento, sin estabilidad y ahora, sin futuro inmediato". Por ello, ha reclamado la convocatoria urgente de una mesa de negociación con el objetivo de fijar medidas concretas que garanticen la estabilidad laboral al profesorado que ha encadenado años de servicio en condiciones de temporalidad, muchas veces en situación de abuso.

Propuestas

Entre las propuestas planteadas, el sindicato defiende la asignación de destinos a curso completo para los docentes con experiencia continuada, lo que requeriría aumentar el número de vacantes mediante una mejora estructural del sistema educativo, incluyendo la reducción de ratios, del horario lectivo del profesorado y el refuerzo de apoyos en todos los niveles. También solicitan la convocatoria de un nuevo concurso de méritos adaptado a la realidad canaria y que las futuras ofertas públicas de empleo desvinculen la gestión de listas de sustituciones de los procesos selectivos.

El STEC-IC rechaza que se intente normalizar la exclusión del profesorado interino y advierte que no aceptará que se sacrifique a quienes han sostenido durante años el sistema educativo bajo la excusa de una estabilización "mal diseñada y peor ejecutada". El sindicato considera inadmisible que docentes con experiencia y compromiso queden fuera del sistema sin alternativas laborales.

En este contexto, anuncian que continuarán denunciando lo que consideran un "atropello" y que emprenderán todas las acciones sindicales, jurídicas y sociales necesarias para defender los derechos del colectivo afectado. Reclaman, de forma urgente, que se garantice un nombramiento a curso completo para todo el profesorado en situación de abuso de temporalidad. “No se puede estabilizar un sistema educativo dejando en la calle a quienes lo han sostenido con esfuerzo, vocación y profesionalidad durante años”, insisten.