La ULL estrena curso el 9 de septiembre con la novedosa oferta de una docena de microcredenciales

La Universidad de La Laguna (ULL) se prepara ya para afrontar el nuevo año académico 2025/2026, en el que estrenará una docena de microcredenciales tan solo en el primer cuatrimestre y se ofertarán siete nuevos dobles grados, así como el doble máster en Ingeniería Informática y Ciberseguridad. Antes de que dé comienzo el nuevo curso, la institución académica cerrará sus puertas desde este jueves 7 de agosto y hasta el domingo día 24. Durante esas más de dos semanas se realizarán hasta 70 intervenciones en los diferentes edificios de los tres campus. Así, el Rectorado prevé que esté todo a punto para el inicio del nuevo curso que en esta ocasión, además, se adelanta unos días, ya que el recibimiento al alumnado será el lunes 8 de septiembre y un día más tarde darán comienzo las clases del primer cuatrimestre.

Desde el pasado curso, la ULL se encuentra inmersa en un proceso de modernización y adaptación de sus titulaciones que a partir de septiembre se verá reflejado en la ampliación de la oferta educativa del centro. Así, se estrenan los dobles grados en Bellas Artes y Diseño; en Español: Lengua y Literatura y Estudios Clásicos; en Estudios Ingleses y Estudios Francófonos Aplicados; en Historia y Geografía y Ordenación del Territorio; y en Historia e Historia del Arte. Además, después de la finalización de cinco microcredenciales a lo largo de los últimos meses, en el primer cuatrimestre de 2025/2026 se ofertarán hasta una docena de nuevas formaciones de corta duración, con temáticas tan variadas como Formación de tutores de empresa; IA para el desarrollo de actividades académicas; Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control; Trazabilidad en la industria alimentaria; o Conocimiento científico de la bodega a la mesa. Además, esta oferta no se va de vacaciones porque algunas de ellas arrancarán en el propio mes de agosto, como es el caso de Microbiología de los Alimentos, que se impartirá entre el 12 de agosto y el 9 de octubre.

Apuesta

El rector de la ULL, Francisco García, indica que el rediseño de la oferta académica es una de las prioridades de su equipo y que dedicarán el próximo año a perfilar las nuevas titulaciones, «y no solo de dobles grados», avanza. No obstante, destaca la importancia de las microcredenciales, que se ofertan no solo para los estudiantes universitarios, sino para toda la sociedad. Es por ello que en septiembre tendrá lugar un encuentro con el tejido empresarial y social de Tenerife para dar a conocer esta oferta de microcredenciales, y que se pone en marcha gracias a una partida presupuestaria del Ministerio de Universidades que hará que la ULL reciba 1.300.000 euros.

La institución académica lagunera también ha firmado un acuerdo con el Instituto Iberoamericano de Educación Permanente, a través del cual varios docentes del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica dirigen varias microcredenciales on line centradas en la industria alimentaria a nivel internacional.

Calendario

El nuevo curso académico dará comienzo el próximo 9 de septiembre, lo que supone un pequeño adelanto en el calendario. La vicerrectora de Estudiantes de la ULL, Rosario Hernández, explica que el pasado curso se produjo un ligero retraso en el calendario académico, «pero el problema es que los días están muy ajustados y son necesarias 15 semanas en cada uno de los cuatrimestres». Así, durante el pasado curso, con 14 semanas, difícilmente lograron abordar toda la docencia y los exámenes y por eso han atendido a las demandas del profesorado, y también de parte del alumnado, que trasmitieron que no había tiempo suficiente para poder abordar todos los contenidos en ese tiempo.

Aunque las clases darán comienzo el 9 de septiembre, un día antes tendrá lugar una novedosa jornada de bienvenida. Tras la recepción del alumnado en cada uno de los centros en los que se encuentran matriculados, a partir de las doce de la mañana y hasta las seis de la tarde se desarrollará, en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, Hola ULL. Se trata de una iniciativa a modo de festival, en el que se mezclará la parte lúdica con la académica, con acceso a la información de los servicios de la Universidad, administrativos, culturales o de deportes, al mismo tiempo que los alumnos disfrutarán de conciertos y oferta gastronómica. El objetivo es promover la interrelación entre las diferentes titulaciones de la ULL.

Infraestructuras

A pesar de contar con estos pocos días de menos, la ULL tiene prevista la puesta en marcha de hasta 70 intervenciones en sus diferentes centros a lo largo de las dos semanas y media que permanezca cerrada por vacaciones. Todas estas acciones llegan, además, después de que la ULL haya venido desarrollando una importante mejora del Aulario General César Manrique, en el que se ha invertido 1.400.000 euros para la conservación de las cubiertas y el mantenimiento de la red de saneamiento.

De manera paralela a esas 70 intervenciones, se desarrollarán otros 22 proyectos de instalación de placas fotovoltaicas que se prolongarán hasta final de este 2025 y con los que la ULL espera lograr alrededor de un 30% de ahorro energético. Estas infraestructuras serán instaladas en otros tantos edificios dedicados tanto a la docencia, como a la parte administrativa y otros servicios ofertados por la institución académica. En esta misma línea, la ULL espera que el próximo curso académico llegue la primera certificación sostenible para uno de sus edificios.

Edificios

La vicerrectora de Infraestructuras, Marta Domínguez, destaca, además, las intervenciones previstas en los servicios alojativos de la ULL, que son «una cuenta pendiente» con la comunidad universitaria. Por eso, apuesta por llevar a cabo «propuestas sostenibles» que incluyen la reforma de edificios que están siendo infrautilizados para su reconversión en servicios alojativos. Habla, además, de la situación actual de la Residencia Universitaria Parque de las Islas cuyo «estado de conservación es bastante lamentable». La estimación del equipo del Rectorado es poder contar con la redacción del proyecto de reforma de este centro para el mes de septiembre, como muy tarde. Las obras se desarrollarán por fases y comenzarán por uno de los bloques en concreto. La intervención hará posible ampliar el número de plazas alojativas en, al menos, una treintena.

Además de las intervenciones realizadas a lo largo del verano, el rector de la ULL habla de los retos que se presentan para el nuevo curso y aventura que el curso académico 2025/2026 espera que sea el año en el que la institución académica cuente, al fin, con los proyectos de construcción de las nuevas facultades de Educación y de Medicina.