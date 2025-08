“Nos están gaseando”: el susto de dos canarios en un vuelo a Belgrado que terminó en lección de aeronáutica

El avión acababa de iniciar la rodadura en el aeropuerto del Prat de Barcelona en dirección a Belgrado (Serbia) cuando una nube blanca empezó a salir de las rejillas del techo y a extenderse por la cabina.

Los pasajeros, en su mayoría serbios, murmuraban. Entre ellos había dos canarios que viajaban para asistir a una boda, y en aquel momento, sin entender los comentarios, se miraron con inquietud. “Pensé que nos estaban gaseando”, admitió después Nieves, una de los dos únicos españoles en el avión.

La nube no dejó de crecer durante casi 10 minutos según el relato de esta pareja, inundando de humo prácticamente toda la cabina, y las risas nerviosas de los viajeros se intercambiaban con gritos aislados que ellos interpretaron como una reclamación de expliaciones a los tripulantes, que permanecieron impávidos en sus asientos.

No era humo ni un incendio. Era niebla y tenía explicación técnica. Minutos más tarde, ya en ascenso, la nube se disipó y el avión continuó su ruta con normalidad. Las azafatas fueron a explicar la situación a los pasajeros más alterados y el vuelo continuó sin incidencias aunque sí cierto recelo por parte de muchos.

"Me asuste mucho", asegura Marco, el otro canario en el vuelo. "Nunca había visto eso en un avión y he cogido muchos en mi vida. Pero ahora que lo sé me quedo más tranquilo para el futuro. Y fresquito se estaba", reconoce entre risas.

Qué fue aquella “nube”

Lo que se veía no era otra cosa que vapor de agua condensado: cuando el aire frío del sistema de climatización mezcla con aire cálido y húmedo de la cabina (muy habitual en tierra y en días bochornosos), la mezcla alcanza el punto de rocío y se forman gotículas visibles, un efecto similar al vaho al exhalar en invierno.

Es un fenómeno habitual e inofensivo en aeropuertos cálidos o tras embarques con mucha humedad, y suele desaparecer en cuanto el avión toma altura y estabiliza temperatura y ventilación.

Cómo funciona (y por qué no es “gas”)

En la mayoría de reactores comerciales la climatización usa “bleed air”: aire comprimido, caliente y estéril tomado de los compresores del motor o del APU, que pasa por los packs (intercambiadores, turbina-compresor) donde se enfría y se ajusta antes de entrar en cabina.

No hay “sprays” ni gases perfumados; es aire tratado y regulado por el sistema ECS (Environmental Control System).

El Boeing 787 es la excepción. Es “bleed-less”, por lo que no toma aire de los motores para la cabina, sino que lo aspira con compresores eléctricos, lo enfría y lo distribuye. La sensación para el pasajero es la misma, solo cambia la fuente de energía que mueve el sistema.

Al enfriar rápido aire húmedo, se condensa parte del vapor y aparecen “nubes” breves junto a las rejillas. Es más frecuente en tierra (alta humedad) y en climas tropicales o verano. En crucero, con aire exterior muy seco, desaparece.

Qué hacer si te ocurre a bordo

No entres en pánico : la “niebla” no es humo de incendio. Si lo fuera, olería a quemado y las alarmas de tripulación actuarían.

: la “niebla” no es humo de incendio. Si lo fuera, olería a quemado y las alarmas de tripulación actuarían. Pregunta a la tripulación : están acostumbrados a explicarlo; muchas aerolíneas lo incluyen en sus FAQs.

: están acostumbrados a explicarlo; muchas aerolíneas lo incluyen en sus FAQs. Observa: si el avión despega y la nube se disipa en los primeros minutos, era condensación. Si persistiera junto con olor fuerte, dolor de cabeza o picor, avisa de inmediato.

A los pocos minutos de despegar, la nube en la cabina de aquellos dos canarios se deshizo como el vaho en una ventana, dejando tras de sí una anécdota que, con una pizca de susto, explica una de las ilusiones ópticas más comunes y menos peligrosas de la aviación comercial.