Tres tinerfeños aspiran al título de «mejor maestro» de España

Enseñar es una vocación, una entrega de tiempo y conocimiento que se hace desde la convicción de que para mejorar una sociedad, la educación es la mejor y más rápida de las vías. Ese regalo desinteresado que entregan los maestros y profesores a sus alumnos es muchas veces recompensado con un cariño que va más allá de los muros del colegio o centro educativo.

La Fundación Obra Social Abanca organiza, todos los años, unos premios que están destinados a reconocer la labor del profesorado en el país. Los galardones a Mejor Docente de España, que cumplen este 2025 su edición número nueve, acaban de publicar el listado de docentes nominados. Entre ellos, y en lo que a Educación Infantil se refiere, aparecen tres maestros tinerfeños que destacan por su implicación con el alumnado. Son, concretamente, Náyade Pérez Tavío, Adrián Maylin Vigil y Ricardo Acosta Alonso. Los tres imparten clases en otros tantos centros de la isla: el CEIP La Estrella, en Arona; el Colegio La Milagrosa, en La Orotava; y el CEIP La Vega, en Icod de los Vinos, respectivamente.

Uno de los aspectos más importantes de formar parte de este grupo de aspirantes es que son los alumnos y sus familias los que presentan las candidaturas cuando consideran que los maestros o maestras sobresalen por su entrega y capacidades para enseñar más y mejor a sus pequeños.

Más de 1.500 propuestas

En total, y según los datos de Abanca, este año han recibido más de 1.500 propuestas procedentes «de todos los rincones de España de alumnado y familiares del alumnado en el caso de Educación Infantil y Primaria». «Recordamos que los docentes no pueden presentar su candidatura, sino que deben ser propuestos por su alumnado o por las familias».

Tras ser incluidos en este primer listado de docentes nominados, ahora les toca a cada uno de ellos presentar sus méritos para estar entre los finalistas. De hecho, avanzan desde Abanca, el nombre de los diez finalistas en cada categoría será publicado el próximo 5 de octubre. La Gala Anual de los premios tendrá lugar el 8 de noviembre. «En esta gala se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de estos finalistas y los que mayor puntuación obtengan serán los ganadores del certamen».

Adrián Maylin

Este joven maestro da clases a niños y niñas de entre diez y once años en el orotavense Colegio de La Milagrosa. Imparte materias como Lengua Castellana o Conocimiento del Medio. «Es un orgullo y una felicidad enorme estar en esa lista porque lo que prueba es que las familias valoran el trabajo que he hecho con sus hijos a lo largo de todo el curso; eso ya es un premio muy grande», festeja. Una de las cosas que más agradece como maestro es que el centro en el que trabaja le deje ejercer su vocación con libertad. «Prácticamente he tenido carta blanca para innovar, crear y probar. El apoyo del equipo directivo y de los compañeros es esencial para que uno pueda llevar a cabo su labor educativa», añade.

Náyade Pérez

Natural del municipio de Güímar, imparte clases en el CEIP La Estrella de Arona, un centro con 430 alumnos. Es maestra de la especialidad de Inglés y también ha sido jefa de estudios del colegio. Es la primera vez que la nominan a estos premios y ha sido «toda una sorpresa». «Es muy bonito que se reconozca así el cariño que te tienen tanto tus alumnos como sus familias». Coincide en que esto de enseñar a los más pequeños es un asunto totalmente vocacional: «más aún cuando el sistema, a veces, te pone muchas trabas en el camino. Esto es algo que va por dentro. Depende de la personalidad de cada uno tener ganas de mejorar y de no estancarte, es algo que se hace por los niños y niñas». Pérez promueve el juego como herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje de un idioma. «Los veo aprender y cuando llego a casa me motivo para seguir buscando codas nuevas y salir de mi zona de confort».

Ricardo Acosta

Este maestro del CEIP La Vega de Icod de los Vinos ha sido nominado todos los años desde 2018 y actualmente dirige su centro. «Llegué hace nueve años como un maestro de Educación Física y el inspector me nombró director, así comenzó este viaje», recuerda. Desde entonces, han logrado multiplicar por siete el número de alumnos y de solo cuatro profesores han pasado a ser 34. «Las familias han colaborado muchísimo y entre todos hemos conseguido muchas cosas», celebra.

Otros nominados

El listado de nominaciones incluye también a otra maestra canaria, concretamente a Rita de las Nieves García Pérez, del Ceips Jesús Sacramentado del municipio de Gáldar, en Gran Canaria.

Mientras, en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato hay dos profesores tinerfeños: Antonio Miguel Alcázar, del IES Granadilla de Abona; y Federico Pedro Rodríguez Pérez, del Colegio Casa Azul de La Orotava.

La presencia de profesores canarios continúa en otras categorías. En Educación no formal, por ejemplo, está Alberto Jesús Suárez Vega (preparaciónoposiciones.com), del municipio grancanario de Santa Brígida; y Sergio L. Suárez Vega, de Maestros del mañana (también en Santa Brígida).

En Formación Profesional (FP) aparece otra tinerfeña finalista a mejor docente de España. Se trata de Sonia Rodríguez Hernández, del IES Santa Úrsula.

Los profesores universitarios también pueden lograr este galardón nacional y cuentan con su propio listado de finalistas. Aquí hay tres nominados canarios: Juliana Cassol Spanemberg, de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias, en Santa Brígida; Paula Hernández Dionis, de la Universidad de La Laguna; y Dionisio Lorenzo Villegas, también de la Fernández Pessoa de Gran Canaria. n