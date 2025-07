Un año de cuenta atrás para decidir la ubicación final del TMT

«Nos queda un año por delante para que se tome una decisión con respecto a la ubicación del Telescopio de Treinta Metros (TMT)». Así, al menos, lo afirma el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez, que augura que la construcción de otros grandes telescopios en el mundo (como el Telescopio Extremadamente Grande o el Vera Rubin) empujarán al consorcio TIO (siglas de Thirty Meters Telescope Internacional Observatory) a tomar una decisión definitiva en los próximos meses después de más de una década de tiras y aflojas.

Tras la negativa de la Administración estadounidense, liderada por Donald Trump, a seguir apoyando la construcción del gran telescopio y la invitación millonaria del Gobierno de España para atraerlo su emplazamiento alternativo en La Palma, los ojos del mundo ciéntifico se han vuelto a poner sobre este pulso ya histórico entre Hawái y Canarias.

Trabajo acelerado

En un breve comunicado de prensa –titulado España invita a TMT a considerar el emplazamiento de La Palma– , el consorcio ha afirmado «trabajar con celebridad para asegurar el futuro de nuestro proyecto en el mejor sitio disponible para nosotros». Un texto en el que también ha recordado: «no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de TMT en su sede principal en Hawái».

Porque, pese al interés mostrado por España –cuyo compromiso ha sido recogido por varios medios, incluida la revista científica más prestigiosa del mundo, Science–, la elección de la ubicación final aún está en el aire. «Hay muchísima gente que está intentando que vuelva a entrar en los presupuestos de la National Science Fundation (NSF) de Estados Unidos», advierte Martínez, que insiste en que aún «puede pasar de todo».

Los recortes de Trump

De hecho, el director ejecutivo del TMT, Robert Kirshnerwas, no se da por vencido en su propósito de conseguir que Estados Unidos entre a formar parte del TMT. «Si no hacemos nada, Europa liderará en el sur y China en el norte (refiriéndose a los hemisferios). Hemos liderado la astronomía y la astrofísica por más de 100 años con un impacto muy bueno. No es momento para que Estados Unidos pierda el liderazgo», afirmó en un reportaje publicado por el New York Times sobre cómo influirán los recortes de Trump a los descubrimientos científicos de las próximas décadas. .

Pese a todo, con este caldo de cultivo, España ha visto «una ventana de oportunidad» que no ha querido dejar pasar. «Hemos hecho lo que teníamos que hacer como país», resalta Martínez, que se congratula por la «apuesta institucional» que ha mostrado el país con este proyecto. En concreto, Diana Morant ha anunciado que ofertará al TMT 400 millones de euros si lo trae a La Palma. No solo son 150 millones de euros más que lo comprometido hace unos años, sino que también es aproximadamente el 40% de la financiación que requiere el TMT para culminar su puesta en marcha.

Un total de 1.000 millones

No en vano, se estima que la finalización del telescopio requiere de una inversión superior a 1.000 millones dólares. «Cuatrocientos millones no son suficiente», admite Martínez quien, sin embargo, asegura que aún hay varias alternativas para poder sufragar el resto. Una de las posibilidades es que Europa se involucre en la construcción del gigante astronómico. «Hay algunas conversaciones pero, la verdad, no están avanzadas al nivel que me gustaría», admite Martínez. La otra opción es que los miembros del consorcio (Japón, India, Canadá y la Universidad de California) aumenten su participación para poder conseguir los 600 millones que faltan. «Son alternativas, no tengo claro cuál de todas puede surgir», insiste el director del Astrofísico.

La Palma, de nuevo en el tablero

Pese a la incertidumbre, lo que está claro es que La Palma ha vuelto al tablero de juego, después de haber caído en el olvido tras la pandemia. Yes que muchos expertos afirman que en 2019, debido a las protestas en Hawái, Canarias estuvo más cerca que nunca de albergarlo. En aquel entonces, las Admministraciones tanto estatales como autonómicas y locales pusieron el pie en el acelerador para conseguir todos los permisos de construcción en la cumbre de la Isla Bonita. Sus esfuerzos no fueron, sin embargo, aliciente suficiente como para cambiar los planes del Consorcio Internacional.

El lado negativo de la candidatura

Yes que la decisión no es sencilla para los promotores. Elegir La Palma supone también perder algunas ventajas –nada desdeñables desde el punto de vista científico– de las que dispone la montaña sagrada de Mauna Kea. Entre las principales ventajas de la montaña sagrada de Mauna Kea están su altura (mide 4.050 metros frente a los 2.400 del Roque de Los Muchachos), el acceso al cielo en el hemisferio norte y el hemisferio sur (en La Palma el acceso al sur es más limitado) y la meteorología, dado que en La Palma son muchos menos las noches de observación «útiles». Todo ello sigue provocando resistencias entre los promotores, sin embargo, el tiempo corre y la balanza podría estar más cerca de la Isla Bonita que nunca.