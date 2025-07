El Gobierno agiliza los trámites para ‘desatascar’ la Discapacidad

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes el proyecto de decreto con el que espera mitigar la lista de espera para la concesión del grado de Discapacidad, que la consejera del área, Candelaria Delgado, cifró en 27.000 personas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Delgado detalló que el decreto permitirá aportar un catálogo de patologías con un determinado grado de discapacidad, de manera que si se acredita una de las enfermedades listadas se podrá realizar un informe sin necesidad de una valoración presencial, una cuestión que hasta ahora «supone un retraso».

Tal y como informó el departamento en un comunicado, la principal «virtud» de este nuevo decreto es que contempla un anexo con una serie concreta de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en ese anexo, se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial. Además, con el nuevo proyecto de decreto se ha hecho un trabajo de detección de perfiles prioritarios y vulnerables, y se ha aumentado la ventana de acceso a la atención temprana, que hasta ahora iba de los 0 a 6 años, y que ahora pasa hasta los 18 años. Asimismo, para estimar la concesión del grado no se tendrán en cuenta solo aspectos médicos sino también sociales graves, lo que en opinión de la consejera ayudará a fomentar una mejor integración. «Otra novedad relevante del decreto es que se creará un procedimiento especial que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento, y ya no la tendrán que solicitar sino que se hará de oficio, limitando así ese trámite tan engorroso», describió Delgado. Por otro lado, este decreto impulsará la coordinación entre administraciones para la asignación de pensiones no contributivas, de manera que existirá una vía de comunicación con el Servicio Canario de la Salud (SCS) o con la Consejería de Educación, por ejemplo, para que profesionales de esas áreas puedas emitir informes. Todo ello, continuó, redundará en la reducción de las listas de espera, y acortará los plazos de reconocimiento del grado de discapacidad «sin que suponga una carga para la ciudadanía».

Por otra parte, se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.

Delgado afirmó que en los últimos años la lista de espera se había incrementado en más de 9.000 solicitudes, y que seguía subiendo año a año. Ahora, «con estos procedimientos y la incorporación de personal y herramientas de análisis de datos complejo que permita tratarlos se podrá valorar el grado en el tiempo estipulado por la ley, de seis meses».

Este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha sometido a lo establecido en la normativa estatal (RD 888/2022). En el mismo sentido, cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario han sido cotejadas con el Baredi, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante.