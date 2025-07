La falta de plazas para enfermeros especialistas en las Islas obliga a los canarios a "fugarse" a otros territorios

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Canarias denunció ayer la fuga de enfermeras especialistas a otras comunidades autónomas que sí ofrecen plazas concretas para su formación, al contrario que las Islas. Y es que, como afirma el secretario general, Yoel Hernández, Canarias es de las pocas comunidades autónomas que no retribuye a sus especialistas ni convoca plazas fijas específicas para este colectivo en las ofertas públicas de empleo (OPE), a excepción de las matronas.

«Mientras no se creen plazas para especialistas, los enfermeros que se forman en Canarias se ven en la obligación de aceptar contratos generalistas, pese a que las funciones que desempeñan sean las de su especialización y, por supuesto, no reciban dicha retribución», señala. O lo que puede ser peor para el conjunto de la sanidad canaria, que los especialistas se marchen a otros territorios que si les ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional. Hernández reconoce que en las OPE de 2023 sí se incluyeron plazas para determinados puestos de Enfermeros Internos Residentes (EIR) con su formación finalizada. Por este mismo motivo, no entiende por qué en las de este último año no las han incluido.

Programa

Este verano, la Consejería de Sanidad ha impulsado el Programa de Posformación Sanitaria Especializada, una medida de retención de talento dirigido al personal facultativo residente que concluye su formación sanitaria especializada en los centros del Servicio Canario de Salud (SCS) durante este año. La iniciativa, que contempla más de 300 nombramientos con contratos de tres años, se enmarca en lo previsto en la Disposición adicional vigesimoquinta de la Ley 5/2024, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025. Esta disposición permite ofrecer contratos laborales a residentes de formación sanitaria especializada que han finalizado el proceso y, por tanto, también recoge a los EIR. «El propio programa no discrimina a las enfermeras especialistas, pero la puesta en funcionamiento de esa disposición sí», aclara Hernández.

Y es que no es la primera vez que se da esta situación en las Islas. La Consejería de Sanidad puso en marcha en 2023 el Programa Temporal de Reactivación del SCS, con el objetivo de adecuar los recursos humanos a las demandas de la población y garantizar la estabilidad de los especialistas que acababan su formación. De hecho, más de 200 facultativos pasaron a formar parte de la plantilla del SCS dentro del marco establecido y con un contrato de tres años de duración.

En ese momento tampoco se produjo una sola plaza para enfermeras especialistas. «Y coincidió después de la pandemia por covid-19, un momento en el que los enfermeros nos mostramos completamente imprescindibles para abordar la situación», añade el secretario general. «¿Acaso las enfermeras no formaban parte de esa reactivación e impulso del SCS?», se pregunta.

Soluciones

El secretario general de Satse en Canarias espera que la próxima vez que la Consejería de Sanidad plantée una iniciativa parecida recuerden que existen más profesionales a parte de los médicos. «Que sucediera la primera vez lo puedo entender porque puede ser fruto del desconocimiento, pero esto no puede perpetuarse en el tiempo», cuenta. Y agrega que, de ser así, lo único que pone de manifiesto es el poco interés en incorporar a enfermeras especialistas y una falta de valoración de los servicios que estas profesionales proporcionan.

«La única manera de que Canarias se convierta en una comunidad autónoma competitiva frente a otras regiones es creando plazas y ofertas de contratos para este sector», subraya. Por el contrario, Hernández considera que la sanidad canaria no está aprovechando ese valor añadido con el que cuenta un profesional especializado. «Y esa poca eficiencia en el uso de recursos humanos implica mayores demoras y retrasos en la calidad asistencial que se le ofrece al paciete», concluye.

Pero el problema no radica única y exclusivamente en la falta de plazas, pese a ser el foco de denuncia del sindicato. Desde la entidad también reclaman mejores condiciones laborales, retribuciones más competitivas y mayores oportunidades de desarrollo profesional para evitar ese desplazamiento de profesionales. De ahí la importancia de implementar programas de desarrollo profesional y promoción interna, que fomenten la estabilidad laboral y la conciliación. Además de que se se reconozca y valore el esfuerzo de los enfermeros especialistas.