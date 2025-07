La ULL sufre una avalancha de peticiones para la matrícula del alumnado de continuación

La automatrícula para el alumnado de continuación de la Universidad de La Laguna (ULL) generó problemas durante el primer día del proceso, que se desarrolló este miércoles 23 de julio. La avalancha de solicitudes y las actualizaciones del sistema provocaron que la plataforma se ralentizara y que algunos estudiantes tuvieran que esperar durante horas para cumplimentar su solicitud. En algunos casos, además, los jóvenes han tenido que matricularse de optativas o turnos que no son de su preferencia porque eran las únicas opciones que quedaban libre cuando se reactivó el sistema. La Universidad de La Laguna cuenta con unos 20.000 alumnos en total y, de ellos, 15.000 son los de continuación.

Durante el primer día de la matrícula, la ULL estableció un calendario de admisión. A las 09:00 horas pudieron inscribirse los alumnos de Derecho y Pedagogía; una hora más tarde le llegó el turno a los grados de Maestro; a las 11:00 abrió la matrícula para Psicología, ADE y Contabilidad y Finanzas y, a partir de las 12:00 horas, se pudieron tramitar el resto de grados. El problema se originó durante la segunda hora y ralentizó el proceso durante toda la mañana. Muchos estudiantes trataban de acceder de forma reiterada al procedimiento, lo que elevaba aún más el volumen de peticiones. Sin embargo, durante la tarde se fue recuperando la normalidad.

Avalancha

El vicerrector de Transformación Digital de la ULL, Vicente Blanco, indica que "el problema no está en que el alumnado no tenga días suficientes para matricularse, sino que todos quieren hacerlo el primer día". Así, durante la primera hora, el proceso se desarrolló con normalidad y se efectuaron alrededor de un millar de matrículas. La avalancha se produjo a partir de las 10:00 horas, con un pico de 12.000 peticiones. Durante ese tiempo, la ralentización del sistema provocó que tan solo se pudieran realizar algo menos de cien matrículas, cuando normalmente se alcanzan las 2.000 inscripciones.

No obstante, durante la primera jornada se matricularon más de 7.500 estudiantes, aunque lo habitual en años anteriores era superar la barrera de las 9.000 inscripciones en ese mismo plazo de tiempo. Puesto que se recuperó la normalidad, el proceso continuará abierto en las fechas establecidas inicialmente, hasta el próximo miércoles día 30 de julio. Aunque estos días se están recibiendo diferentes reclamaciones del alumnado, desde el Rectorado recuerdan que las matrículas que ya han sido tramitadas son las que contarán de cara al próximo curso académico.

Otros afectados

Vicente Blanco explica que este colapso no se produjo únicamente en la universidad lagunera, ya que otros centros como el de Alcalá de Henares sufrieron problemas similares debido a las numerosas peticiones, sobre todo para solicitar turno en las asignaturas optativas. A eso se sumó que durante esas primeras horas se produjo una actualización de software.

Normalmente, el programa de automatrícula permite realizar este proceso, que tiene una duración de entre 15 minutos y media hora, a unas 450 personas de manera simultánea. Sin embargo, en esta ocasión, el número de peticiones aumentó considerablemente. "Llevamos años detectando este incremento de peticiones en momentos puntuales porque los alumnos quieren conseguir un turno determinado y es un problema al que tenemos que hacer frente ya", reconoce Blanco.

Denuncias

Entre el alumnado afectado se encuentra un grupo de estudiantes del Grado en Pedagogía, que denuncia que, debido a este fallo en la plataforma de matrícula, no pudieron inscribirse en el itinerario de Pedagogía Formal, su opción vocacional. A pesar de cumplir los requisitos, se vieron obligados a matricularse en el itinerario de Pedagogía No Formal y, la situación se agrava porque el itinerario Formal solo ofrece 60 plazas frente a 100 del No Formal, lo que consideran una distribución injusta.

El vicerrector de Transformación Digital recuerda que "el proceso que está ejecutado es válido" e insiste en que no se ha beneficiado a un alumnado frente a otro: "Todos han accedido en las mismas condiciones y la plataforma se ralentizó para todos los alumnos, por lo que nadie ha tenido más oportunidades que otros compañeros".