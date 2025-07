Jóvenes canarios con diabetes tipo 1 se reúnen en Las Teresitas para compartir vivencias

La Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) realiza una labor extraordinaria en la divulgación y concienciación sobre esta enfermedad. La última semana de junio desarrolló su ya tradicional Colonia de Verano de la asociación, en la que pequeños de entre 7 y 14 años pudieron disfrutar de numerosas actividades relacionadas con su condición. También, hace dos semanas, puso en marcha un taller de deporte para personas de hasta 30 años–orientado a que los participantes aprendieran la manera correcta en la que ejercitarse–y, ahora, su última iniciativa se ha centrado en un encuentro entre adolescentes en la playa Las Teresitas. Y es que esta mañana, jóvenes de entre 15 y 18 años con diabetes tipo 1, se reunieron para disfrutar de un típico día de verano entre iguales.

Al menos así lo describió la trabajadora social de la asociación, Jéssica Martín. «El objetivo de la actividad es que, además de que compartan un rato de juegos y entretenimiento, aprovechen la cita para relacionarse entre ellos y establecer amistades», señaló. Martín es consciente de la importancia de pertenecer a un grupo y sentirse identificado en la etapa de la adolescencia. «No significa que no se pueda dar esa conexión entre una persona con diabetes y otra que no, pero siempre es bueno contar con alguien que pasan por lo mismo que tú», añadió.

Un espacio para los mayores

La iniciativa surgió para compensar el hecho de que otras de sus actividades se dirigen a un público más infantil. «Como la colonia era para menores era hasta 14 años, decidimos que ellos también merecían una jornada de conexión», aclaró la trabajadora social. Y a pesar de que el principal fin de esta jornada no era la educación diabetológica, resultó inevitable que, entre ellos mismos, compartieran consejos o experiencias personales.

Paula García es una de las jóvenes que disfrutó de esa mañana de playa, que le sirvió para jugar y entablar amistades con otros jóvenes con diabetes pese al chipichipi del inicio. Ella se topó con la asociación por casualidad. «Conocí a una chica que también padece diabetes cuando me la detectaron a los 10 años y me recomendó la ADT», contó. No como Taziri Acosta, que desde los dos años –fecha en la que le diagnosticaron la enfermedad– sus padres realizaron una labor de investigación y dieron con la asociación. Ambas coinciden en que el equipo les ha ayudado a controlar la diabetes y conocer mejor como responde su organismo.

Alejandro Kraus ha conocido a muchos de sus amigos por la ADT. «Desde los 7 años llevo participando en los campamentos de la asociación y por la edad que tengo ahora he pasado de ser beneficiado a voluntario», explicó. No obstante, confesó que también agradece estos ratos que organiza la entidad para los más mayores.

Sin restricciones

Durante la actividad, también estuvo presenta la nutricionista de ADT, Andrea Domínguez que, unque la comida no fue la protagonista del encuentro –porque cada asistente trajo su almuerzo de casa– aprovechó para recordar que no tienen por qué limitar la variedad de alimentos. «Lo importante es que controlen los carbohidratos y la cantidad de insulina que administrar, pero no tienen que dejar de disfrutar de determinadas cosas», apuntó. No obstante, aclaró que lo ideal es seguir una dieta saludable.

En el año 2023, hasta 16.481 personas padecían diabetes tipo 1 en las Islas - según los últimos datos publicados por el Servicio Canario de Salud (SCS)-. De estos, 964 eran menores de edad. Y en lo que se refiere a la diabetes tipo 2, aquella que puede prevenirse y controlar sus efectos con hábitos saludables, hay más de 180.000 canarios que la padecen. Por este motivo, es de gran relevancia concienciar sobre sus efectos y aprender a controlar la enfermedad.

De hecho, la siguiente línea de acción de la asociación se centrará en preparar la llegada del Día Mundial de la Diabetes, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre. Al igual que en 2024, este año se desarrollará un congreso dedicado a la enfermedad, que durante esta nueva edición tendrá lugar en Gran Canaria.