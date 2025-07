Canarias eliminará los boletines de alerta durante las emergencias: a partir de 2026 se utilizarán mapas de riesgo con colores

Canarias no volverá a emitir prealertas, alertas ni alertas máximas por viento, lluvia, riesgo volcánico o inundaciones. Una vez actualizado el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) –algo que se estima para mediados de 2026–, el Archipiélago aunará todas estas fases previas a la activación de planes en una sola: la preemergencia.

De esta manera, la activación de estos recursos se dividirá en tres fases: preemergencia, emergencia y recuperación. "Es un tema semántico, pero nos permite darle importancia al trabajo posterior a la emergencia", insiste Montsé Román, jefa del servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias.

Tras sufrir varios incendios y lluvias torrenciales, un volcán y una pandemia, el Gobierno de Canarias ha decidido actualizar y adaptar el Plateca a la legislación vigente y a la experiencia adquirida en los últimos años. Como explica la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, lo que se plantea es un documento nuevo que tendrá en cuenta los conocimientos adquiridos de emergencias "como desprendimientos, incendios industriales, afectaciones a suministros básicos o accidentes de múltiples víctimas".

Aunque en estos momentos muchas de estas posibilidades no estén contempladas en la norma, ya se aplican de manera práctica. "Aunque los planes no estén aprobados, nosotros ya lo vamos aplicando en la gestión de las emergencias", recuerda Román.

Por ejemplo, el Plateca no contempla la problemática de los gases durante una erupción volcánica. "Durante la erupción de La Palma tuvimos que comprar equipos de detección de gases y hacer formación en plena emergencia", revela la responsable, que insiste que, si ahora surgiera un nuevo volcán ya tendrían los recursos y los pondrían en funcionamiento "aunque el Plateca no esté actualizado".

Mapas de riesgo

Una de esas modificaciones pasa por "explicar mejor en qué se traduce ese riesgo", como explica Román. Así, en lugar de boletines de alerta, cuando Canarias se enfrente a un fenómeno adverso, lo que recibirán los ciudadanos a partir de su aprobación será un mapa de riesgo dividido por colores que afinará más a la hora de predecir dónde será mayor el impacto. "Vamos a mostrar en qué lugares hay más peligros, y, por tanto, dónde se tienen que aplicar ciertas medidas de autoprotección", revela la jefa de protección civil, que asegura: "va a ser un cambio importante".

Otra de las modificaciones principales es la adaptación de la protección para que también incluya a los bienes culturales y al medioambiente, a la salud mental de las personas afectadas y su familias y a los animales. En este sentido, se ha incluido, entre los centros de coordinación operativa una Unidad para la Atención e Información de Personas Afectadas y Familiares en Caso de Accidente Grave.

Este recurso será fundamental para garantizar que, desde el primer momento de una emergencia grave, uno de los focos de las actuaciones esté puesto en la atención a las personas, y no sólo en las tareas de salvamento, rescate y mitigación de la situación de riesgo. Según explica la Consejería, el funcionamiento de esta Unidad se regulará mediante un protocolo específico.

Con retraso

Aunque se beneficiará de la experiencia acumulada por los gestores canarios de emergencias, este plan llega con retraso. Y es que el cambio debía haberse efectuado poco después del verano de 2023, tras la publicación del Real Decreto del Sistema Nacional de Protección Civil 524/2023, de 20 de junio.

"Esta norma establece una serie de estructuras y modificaciones que deben tener en cuenta las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus planes", explica Román. Sin embargo, el Plateca ya estaba caducado mucho antes, ya que se elaboró sin tener en cuenta la Ley de Protección Civil de 2015, que se publicó apenas dos meses después.

Por esta razón, en esta nueva modificación, tendrá que adecuarse a esta y a toda la normativa posterior, como el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil de 2020. "En definitiva, es una adaptación a la normativa vigente".

No obstante, como insiste Román, también sería importante disponer de una Ley de Protección Civil, ya que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no cuenta con una. "No tener ese marco legal dificulta mucho la gestión de emergencias", admite la responsable de Protección Civil, que insiste que el propio Plateca, por esta razón, contiene algunos temas "que tendrían que regularse por ley".

Este nuevo Plateca es la pieza fundamental del sistema canario de planificación en Protección Civil, y de él depende tanto el resto de planes territoriales (insulares y municipales) que han de integrarse en él, como los diferentes planes especiales (para riesgos específicos) de ámbito autonómico, que han de adaptarse a sus determinaciones.

Pero aunque Cabildos y ayuntamientos no participan en la elaboración del nuevo plan de manera directa –porque su marco competencial natural serán sus respectivos planes territoriales– , "de manera inédita", la Consejería ha abierto un plazo de consultas. Así, en el nuevo proyecto, participado los cabildos insulares que así lo han considerado oportuno. En este sentido, y por el momento, solo ha presentado observaciones el Cabildo Insular de Tenerife, observaciones que se están estudiando.