Sami Naïr (politólogo): «La imagen de Canarias ante el mundo dependerá de cómo responda a llamada migratoria»

Sami Naïr (Argelia, 1946) es uno de los invitados destacados de la presente edición de Campus África, que se celebra hasta la próxima semana en La Laguna. Este miércoles 16 de julio imparte la conferencia del acto conmemorativo del Día de Mandela en el Teatro Leal. El politólogo, filósofo y catedrático celebra cada nueva edición de esta iniciativa, que cree ahora más necesaria que nunca.

Llega a Campus África para ofrecer la conferencia Mitos, realidades y desafíos de las migraciones africanas.

Me centro en la necesidad de tratar de entender lo que está pasando con los flujos migratorios entre África y Europa, y el papel de Canarias en particular. La palabra mitos lo dice todo: se trata de deconstruir los prejuicios, deconstruir el miedo, deconstruir todos los obstáculos para entender lo que pasa y avanzar en una relación histórica, humanista y solidaria.

Con una situación como la actual, Campus África se hace más necesario que nunca.

Creo que este año es importantísimo porque el tema de la migración está más candente que nunca, trágicamente, con todo lo que está sucediendo en Torre-Pacheco. Lo que está sucediendo en Murcia no es España, que es probablemente el país más abierto y generoso, el que mejor intenta entender los flujos migratorios, porque los necesita. España siempre ha vivido con la migración, ha sufrido el desprecio por parte del resto de los europeos y tiende a tener una postura abierta y generosa. Por eso, todo lo que está ocurriendo en Torre-Pacheco me parece una cosa totalmente rara. Nunca hubiera podido pensar que haya tanta gente gritando de esa manera. Eso no lo había visto en España desde los sucesos de El Ejido, en Almería, en el año 2000.

Precisamente, ¿le ha dado tiempo ha reflexionar sobre estos sucesos y qué podría haber detrás de ellos?

Hay movimientos políticos e ideológicos que están agitando el odio únicamente para conseguir apoyo electoral. Eso no es algo coyuntural y obedece a una estrategia europea de la extrema derecha. Y eso es un peligro, no solo para los inmigrantes, ni para las capas progresistas, sino también para los partidos democráticos. Estos ataques van dirigidos contra las fuerzas democráticas, ya sean de izquierda o de derecha, y es un peligro enorme a nivel europeo.

¿Estaría interesado en estudiar más a fondo lo que está sucediendo en Torre-Pacheco?

Lo haré, porque creo que fundamentalmente se trata de un asunto de manipulación política. La mitología de la invasión funciona en esta situación en la que las poblaciones europeas se encuentran totalmente desorientadas. Una parte cada vez más importante de la juventud está perdiendo sus propias referencias. Existe ahora una migración de jóvenes españoles que no siempre son bien acogidos en Europa y la culpa de esa crisis la tiene fundamentalmente la economía europea, que ha fracasado. Basta con ver, por ejemplo, la caída de los sueldos. Como consecuencia de ese fracaso, hay un malestar general y la extrema derecha está agitándose.

Precisamente usted acaba de publicar Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión y reflexiona sobre esa misma idea.

Sí, todo está relacionado con esa economía que influye en todo lo que está pasando, tanto en Europa como en el resto del mundo. El proyecto europeo ha llegado a un fin de ciclo porque fracasó en la construcción de un modelo social y un sistema político que pueda darle identidad a escala mundial. Además, se encuentra en una situación de guerra. También existe una crisis desde lo social que surge de esa economía normativa, establecida por unos tecnócratas que han destrozado el tejido económico europeo y que ha provocado que, hoy en día, Europa esté menos industrializada que en la década de 1980. Tengo la convicción de que, si no cambiamos rápidamente, las fuerzas regresivas destrozarán cualquier proyecto futuro. Ya lo dice Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, que ‘Europa está en situación de peligro existencial’. Y ese fracaso tenemos que afrontarlo con nuevas medidas. Creo que es el tiempo de luchar para crear una Europa para los pueblos, para los jóvenes y no una Europa únicamente para las multinacionales.

Sami Naïr en La Laguna. / María Pisaca

Volviendo a las migraciones, usted dice que ‘la migración no es un problema político, sino un fenómeno social’. Lleva repitiéndolo años pero parece que es una concepción que tarda en penetrar en la mente de la sociedad.

Sí, efectivamente la gente no sabe qué es la migración. Experimenta la presencia de inmigrantes a través de sus prejuicios. En los últimos diez años ha habido un cambio muy importante en la mirada sobre la migración porque antes se trataba de un fenómeno por el que ciertos países recibían principalmente a personas de Europa del Este o del Magreb, es decir, se trataba de migración de gente blanca. Ahora se experimenta un nuevo fenómeno con los subsaharianos. Los blancos siempre han tenido un problema con el color negro pero, si uno mira las grandes ciudades europeas hoy en día, todas se han vuelto multiétnicas y multicolor. Es difícil de explicar pero no se trata de un peligro, sino de enriquecimiento. Se trata de gente que contribuye al desarrollo social y económico del país y, al mismo tiempo, no supone un peligro para nuestra identidad. Antes, cuando se hablaba de migración, se hablaba de derechos y de deberes, pero ahora todo es un tema étnico y racial. Ahora se habla de razas diferentes y eso nunca había ocurrido en Europa.

Y Canarias, ¿en qué situación se encuentra?, y sobre todo, ¿cómo lo está haciendo?

Canarias debe saber una cosa: está en el ojo de la Unión Europea y de todo el mundo. África es el continente que más ha crecido demográficamente y eso significa que las migraciones van a continuar y Canarias está en primera posición. Así que, la manera en que los canarios contesten a la demanda migratoria dependerá el porvenir y su imagen en el mundo. Sí prevalece el oscurantismo, será una mancha eterna sobre la identidad de Canarias, que es la única comunidad que supo integrar todas las etnias a lo largo de su historia. Lo maravilloso de Canarias es que existe una anarquía étnica, una mezcla extraordinaria. Ahora, necesita la ayuda de la Unión Europea para gestionar esa crisis. La cuestión pasa por organizar los flujos, porque hoy sabemos que el aumento de las migraciones ilegales procede del estancamiento de las migraciones ilegales. Hay que establecer consensos con los países de origen para desarrollar allí políticas de codesarrollo, es decir, crear un tejido industrial y económico que pueda estabilizar las poblaciones en esos países. Hay que invertir mucho y España no lo puede hacer sola, por eso necesita a la Unión Europea para desarrollar una correcta política de integración.