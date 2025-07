Canarias resuelve 43 expedientes cada día con el nuevo decreto

En Canarias, 8.250 personas tienen su prestación de dependencia pero no la han hecho efectiva. Esto significa que se le ha reconocido el derecho pero no ha seguido con el procedimiento y no ha contratado el servicio. Esta situación se produce, en la mayoría de casos, porque el beneficiario desconoce los pasos a seguir tras recibir el visto bueno de la Administración autonómica para ser beneficiario de una prestación. «El problema es que la mayoría no sabe cómo actuar, desconoce el siguiente paso y se quedan ahí», argumenta la directora de Dependencia del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez. Esta situación supone un quebradero de cabeza para el propio Ejecutivo, ya que el Imserso lo penaliza por cada prestación que no se hace efectiva en tiempo y forma. Para revertir esta situación, la Consejería ha acordado un contrato menor con una empresa que se encarga de realizar una llamada telefónica a cada una de las personas beneficiarias de la prestación para informarles sobre los pasos a seguir para que se haga efectiva. Antes, se informaba al ciudadano de forma engorrosa: «te hablan de normas y de artículos y no entiendes lo que hay que hacer». El decreto nuevo, sin embargo, lo incluye de manera clara, indicando que es el beneficiario el que tiene que contratar el servicio.