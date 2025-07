Los montes canarios no se libran del peligro de incendio pese a las últimas lluvias

Las lluvias de los últimos meses han dejado sensaciones positivas en las Islas de cara la prevención de incendios —especialmente en Tenerife—, pero no serán suficientes para blindar a los montes canarios frente al fuego. El Archipiélago atravesó este año una de las primaveras más húmedas del siglo y servirá de algo de ayuda para atenuar la fuerza de los incendios. «Mientras las precipitaciones han predispuesto que los montes canarios estén más húmedos, el marco climático actual está determinado por los fuertes vientos alisios y, por lo menos en la vertiente norte, las condiciones son relativamente buenas», explica el director de la Fundación Telesforo Bravo —dedicada a la preservación natural y divulgación científica—, Jaime Coello.

Pero que haya llovido no significa que el Archipiélago esté a salvo de estos grandes incendios. El geógrafo e investigador de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna Abel López explica que aunque el suelo esté húmedo hay islas, como La Gomera, donde las precipitaciones tampoco se traducen en una mejora significativa. «Es cierto que Tenerife ha recibido más lluvias, pero si vienen varias olas de calor —previas a un incendio— ese factor se pierde rápidamente», agrega.

Particularidades y fenómenos climáticos

Por su parte, el jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, coincide con el investigador y agrega que la situación de cada Isla es distinta. «Gran Canaria, por ejemplo, por ser la isla más oriental y la que más influencia del Sáhara recibe, es la que más sequía soporta», concreta. Por tanto, las predicciones de los incendios en verano dependerán, en gran medida, de las particularidades de cada Isla y del comportamiento extremo de los fenómenos meteorológicos.

No obstante, advierte que las precipitaciones también han propiciado un aumento de combustible ligero, es decir, hierba que puede permitir la propagación del fuego. El combustible se puede categorizar en función de las horas que tarda en perder la humedad. Así, dependiendo del tamaño habrá combustible que tardará más o menos horas en secarse. El pasto suele estar en una hora; las ramillas en diez, las ramas en cien y los troncos más anchos en mil. Grillo aclara que en un año normal el combustible disponible en verano sería aquel de diez o cien horas. «La realidad es que en este año, que ha sido húmedo —y que, por tanto, debería de darse mejores condiciones—, estamos empezando a ver ya el combustible de mil horas», confiesa. Esta aceleración del proceso se debe al cambio climático.

Acción humana

Y es que López indica que hay numerosos elementos que condicionan la amenaza y riesgo de los fuegos. «El riesgo es un producto social y en función de como hemos articulado nuestro territorio habrá más o menos peligro», cuenta. En este sentido, el riesgo está condicionado por varios elementos que marcan el nivel de peligrosidad. Y uno de estos condicionantes es la acción humana, donde el cambio climático juega un papel destacado en la proliferación de incendios forestales. «A eso hay que sumarle que las temperaturas en Canarias también están aumentando», detalla López. El incremento de olas de calor, la duración de las mismas y la subida de las temperaturas nocturnas son algunos ejemplos de los efectos que deja el calentamiento global en el Archipiélago. «En ese escenario, el factor meteorológico y climático da lugar a que los incendios tengan un mayor grado de peligrosidad y capacidad de desarrollo», añade. Además, la ausencia de lluvias en el periodo estival también favorece a que los montes estén mucho más secos y que se produzca una mayor virulencia de los fuegos.

Aunque el calentamiento global no es la única manera tangible en la que se mide la acción humana. Coello recuerda que la mayoría de los incendios que se producen en las Islas tienen su origen en el ser humano. «Sin ir más lejos, el último gran incendio de Tenerife, el de 2023, fue provocado de la mano del hombre», concreta. Aunque tampoco tiene porque ser intencionado. «Hace poco vi restos de una hoguera en la zona de La Orotava —que también se vio afectada por el incendio 2023— y es increíble que hayan pasado menos de dos años y que la gente continúe realizando este tipo de acciones en la zona limítrofe», sentencia. Y agrega que precisamente este tipo de acciones hay que evitarlas, aunque se piense que está todo bajo control. «Incendios ha habido siempre, pero el problema actual es la reiteración, no es normal que cada año haya un fuego diferente», comenta. Y analiza que no es solo una cuestión de recuperar la población quemada, sino que cada vez hay más seres vivos que por la repetición de incidentes ven su hábitat comprometido.

La pérdida de actividades tradicionales como la recogida de leña o el pastoreo es otro de los condicionantes que López califica como elementos que aumentan el factor de riesgo. «Que ya no se lleven a cabo estas acciones ha favorecido la acumulación de biomasa, que no es otra cosa que combustible susceptible de ser quemado», puntualiza.

Coello, en cambio, considera que el pastoreo sin control no es una práctica que deba volver. «Es cierto que hay campos descuidados y si no se detecta la presencia de especies endémicas puede que si se pueda aplicar el pastoreo en esa zona, pero no de manera generalizada porque hay una gran cantidad de endemismos que se pueden ver afectados», destaca. «Los aprovechamientos forestales se pueden seguir haciendo y, por ejemplo, la recogida de pinocha está regulada por los ayuntamientos», añade. Aunque señala que el problema está en que no hay demanda.

Agricultura

Para él, una de las acciones fundamentales que marcarían un antes y un después es el fomento de la agricultura. «Cuando hay trabajadores en el mundo rural que mantienen el campo cuidado también están contribuyendo a que no se propaguen incendios forestales», destaca. Sin embargo, se queja de que las medianías están siendo abandonadas y que los trabajadores del sector primario no reciben el apoyo que se merecen.

Por otro lado, López recuerda que el incremento de la interfaz urbana-forestal ha aumentado la exposición a los incendios forestales. «El crecimiento urbanístico disperso en zonas rurales o forestales ha elevado el riesgo tanto a personas como bienes expuestos», cuenta. Es decir, cada vez hay más personas, viviendas e infraestructuras críticas susceptibles de ser afectadas por un incendio forestal.

«Tenerife tiene la zona urbana en la costa y medianías, mientras que Gran Canaria cuenta con mayor volumen de viviendas en la cumbre», señala Grillo. «Esa situación complica la extinción de incendios y genera problemas civiles para evacuar a la población con eficacia», subraya.

Una opinión compartida por el director de la Fundación, quien añade que «se está consolidando el uso residencial masivo del suelo rústico». Para Coello, esta situación puede generar graves problemas en la ciudadanía. «Pretenden trasladar la calidad de vida urbana al interior del suelo rústico y no se dan cuenta de que está en plena conexión con el forestal, es decir, a las puertas de los montes», aclara. Una situación que, sin duda, agrava cualquier proceso de rescate forestal.

Prevención

López identifica la prevención como arma clave de cualquier proceso de reducción de riesgo. «Por ejemplo, una gestión preventiva del combustible —a través de clareos del monte, quemas prescritas, o el desarrollo de cortafuegos eficaces— ayudaría a reducir el nivel de peligrosidad y disminuir la acumulación efectiva de materia vegetal», apunta. Asimismo, considera esencial continuar con la mejora de la red de vigilancia y la planificación de emergencias. «Apostar por planes de autoprotección, de acción frente riesgos y de cara a emergencias forestales resulta fundamental para placar esta problemática», matiza.

Un plan de actuación recoge, a nivel municipal, las acciones que esa zona debe acometer en caso de gran incendio forestal. Para ello, la comunicación con comunidades es de gran utilidad. López explica que cuestiones tan sencillas como establecer rutas de evacuación o puntos de encuentro y saber donde albergar a los animales y a la población evacuada en caso de emergencias pueden agilizar momentos cruciales durante una catástrofe.

Y aunque poco común, no es novedad en Canarias lo que menciona el investigador. De hecho, el municipio de El Rosario, ubicado en Tenerife, cuenta con un plan de acción frente al riesgo de incendios que López califica como referente en las Islas. «El primero con el que contó el Archipiélago fue el de Garafía, en La Palma, pero el segundo fue el del Rosario y a día de hoy es el más actualizado y el que sirve de referencia para el resto de zonas», aclara. Un programa que, por ejemplo, en caso de incendio, permite al núcleo de la Rosa —uno de los más problemáticos del municipio de El Rosario— saber actuar.

Por último, el investigador considera que las campañas de prevención no deberían limitarse al periodo estival. «Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista climático qué está pasando con las temperaturas, vemos que las olas de calor ya no se circunscriben únicamente al verano, sino que se están yendo hacia la primavera y hacia el otoño», apunta. Y agrega que incluso el año pasado recibieron una alerta de incendio a inicios de febrero. «Cuantas más medidas preventivas se tomen, menor será el riesgo al que la población y montes canarios estén expuestos», sentencia.