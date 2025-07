Menor tasa de aprobados entre los rezagados de la PAU de julio en la ULL

La nueva selectividad pasa factura a los rezagados de julio. Los alumnos que han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de La Laguna (ULL) han caído este año un 2,52% con respecto al año anterior, lo que sitúa los aprobados en apenas un 68,71%.

Así, de los 923 alumnos inscritos en esta segunda tanda de exámenes, 276 han suspendido y 606 los han superado. Sin embargo, en esta ocasión también han sido muchos más los aspirantes. En 2024, se presentaron a la ya extinta Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), 775 personas, de las que 223 obtuvieron una calificación de no aptas y 23 ni siquiera se llegaron a presentar. En todo caso, los datos de este año, sí son algo mejores que los de 2023, cuando en la ULL aprobaron apenas un 62,8% de los presentados.

Por islas, en Tenerife aprobaron 548 de las 795 personas presentadas (68,9%), con 247 suspensas y 36 no presentadas; en La Palma, 50 resultaron aptas sobre 62 presentadas (80,65%), con 12 no aptos y 4 no presentadas; en La Gomera, 7 superaron los exámenes de un total de 16 presentadas (43,75%), 9 no la superaron y una no se presentó; y en El Hierro, pasó la prueba 1 persona de 9 presentadas (11,11%), con 8 suspensas.

Por opciones

Desglosado por opciones, en Artes por la Vía de Música y Artes Escénicas solo hubo 11 personas presentadas, de los cuales aprobaron 8 y suspendieron 3, lo cual supone un porcentaje del 72,7%; en Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, hubo 12 aprobadas entre 18 presentados (66,67%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 224 aptos entre 350 presentados (64%) y 126 no aptos.

En este caso, el mayor descalabro ha sucedido en Artes Plásticas, donde el año pasado aprobó el 80% de los presentados. En Humanidades y Ciencias Sociales el porcentaje es similar y en Artes Escénicas también ha caído ligeramente desde el 75%.

Por su parte, en Ciencias y Tecnología, que fue la opción más concurrida, se saldó con 349 personas que superaron la PAU entre las 477 que la hicieron (73,17%), con 128 suspensos; finalmente, en la fase general, aprobaron 13 de 26 (50%). En este caso, el porcentaje de aprobados es ligeramente inferior que durante el año pasado, que con algo menos de participación (439 presentados), logró una tasa de éxito de 77%.

Veinte puntos menos que en junio

Las diferencias son aún más notables si se comparan con los resultados de la primera convocatoria. Y es que aunque las notas han sido ligeramente inferiores a las de otros años, la tasa de alumnado aprobado en la PAU de junio sitúa en el 90,33%, más de veinte puntos porcentuales por debajo de las calificaciones obtenidas en esta ocasión.

Mientras que el pasado año la nota media de esta asignatura en la provincia tinerfeña se situó en 7,85, este año los alumnos no llegan al 7,2. En el caso de los exámenes realizados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el año pasado la nota media estaba en 6,93 y este año se quedó en 6,8, por lo que la bajada fue menos pronunciada en este caso. El resto de materias generales de las que los alumnos tuvieron que examinarse durante el primer día de los exámenes -con una estructura similar a la de convocatorias anteriores- mantiene resultados similares a los del año anterior–

Mejoras en la ULPGC

No ha ocurrido lo mismo en la provincia oriental, donde las tasas de éxito se han visto incluso incrementadas. El nuevo modelo de selectividad no ha pasado factura al alumnado que ha acudido a la convocatoria extraordinaria de julio de la PAU en la ULPGC. En total, ha aprobado el 78,5% de los 929 estudiantes presentados, mientras que el año pasado,el porcentaje fue del 74,48% entre 964 aspirantes.

En la isla de Gran Canaria, la media de aprobados fue del 76,44%, con diferencias entre sedes. En Las Palmas de Gran Canaria, 332 de los 408 estudiantes presentados resultaron aptos (81,37%), mientras que 76 no superaron la prueba. En el sur, aprobaron 140 de los 180 presentados (77,78%) y 40 no fueron aptos. En el norte, 40 de los 58 estudiantes lograron el apto (68,97%) y 18 no lo consiguieron. Por último, en la sede de Telde, superaron la prueba 33 de los 49 presentados (67,35%) y 16 no la aprobaron.

Lanzarote registró el mayor porcentaje de aprobados, con un 82,43% entre los 148 estudiantes presentados: 122 resultaron aptos y 26 no superaron la prueba. En Fuerteventura, la tasa de éxito fue del 74,12% entre los 85 presentados, lo que se traduce en 63 estudiantes aptos y 22 no aptos.

Por itinerarios, el mayor porcentaje de éxito se registró en la rama de Ciencias y Tecnología, donde superaron la prueba el 84,44% de los 450 estudiantes. En la modalidad de Artes (Música y Artes Escénicas), aprobó el 76,92% de los 13 presentados; y en Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño) registró el porcentaje más bajo, con un 76% de los 25 aspirantes.

En Humanidades y Ciencias Sociales, la tasa de aptos fue del 74% entre los 423 estudiantes presentados. Por su parte, el Bachillerato General registró el porcentaje más bajo: solo el 47,06% de los 17 alumnos logró superar la prueba.