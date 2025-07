¿Cuánto cuesta dejar a tu perro en una residencia canina de Canarias?

Ya está aquí la época del terraceo; el sol, los viajes y la playa. Y aunque ansiado por muchos, el periodo estival puede suponer un quebradero de cabeza y un gasto de más para quienes tienen mascotas en casa. No siempre es posible que los animales de compañía se unan a las escapadas vacacionales e incluso, a veces, ellos mismos necesitan momentos lúdicos y de desconexión. En estos casos, las residencias pueden presentarse como la solución más apropiada. Y si esta es la elección final, cada canario tendría que desembolsar 415 euros de media por un mes de vacaciones perrunas.

Buscar donde dejarlos también resulta complejo y, en muchos casos, una preocupación para los dueños. Lo cierto es que no existe un manual exacto sobre cuál es la mejor opción. Sin embargo, la veterinaria y secretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, Sonsoles García, señala que uno de los requisitos indispensables es que el centro cumpla las cinco libertades del bienestar animal: de hambre y sed, de temor, de molestias físicas y térmicas, de dolor o lesión y de manifestar un comportamiento natural.

«También es importante ver como el animal acoge la residencia y comprobar si, posterior a su estancia, el comportamiento propio continúa igual porque la mascota puede ofrecer mucha información sobre si el lugar es el correcto o no», añade. Y aclara que si es la primera vez que un animal entra a una residencia es necesario que se lleve a cabo un periodo de adaptación y evolución. Asimismo, la presencia de un veterinario, dentro de un horario, es fundamental para que el animal esté en todo momento seguro en cado de que se produzca alguna complicación.

Particulares

Además de las residencias hay particulares que se dedican al cuidado de mascotas en periodos vacacionales, pero García advierte de que este tipo de servicios no suelen estar regulados. «Lo ideal es que los dueños dejen a sus mascotas en un lugar que esté reglado, que cuente con seguro y que cumpla los requisitos básicos para garantizar los derechos de los animales», matiza. Además, las residencias están especializadas en este tipo de cuidados. «Cuentan con rutinas que aportan mucha seguridad y estabilidad al animal y hacen que estén más calmados y preparados para cualquier inconveniente», apunta. Cada animal precisa de unos cuidados distintos. «Puede suceder que en una misma residencia acojan a varios animales, todo dependerá del espacio con el que cuente el centro y de la capacidad que tengan para limitar las zonas», aclara. Y agrega que, por ejemplo, los gatos necesitan estar más alejados que los perros porque se estresan fácilmente.

Francisco Rodríguez es dueño de dos labradores –Homer y Barney– a los que describe como sus «niños pequeños». Encontró seguridad y tranquilidad en la residencia canina La Casita, ubicada en La Matanza. «Me recomendaron esta residencia los dueños de la madre de Barney y desde hace tres años los traigo siempre», relata. Sus labradores visitan las instalaciones todos los miércoles y sábados, a modo de guardería, y cuando Rodríguez tiene alguna escapada o viaje planeado. «El trato es inmejorable, son muy cariñosos y limpios con los perros», confiesa. Él sabe que es un buen lugar no sólo por lo que ve, sino por el feedback de sus canes. «Nada más llegar con el coche ellos se desesperan por entrar a la residencia», expresa.

Allí, se aseguran que las mascotas cumplan con su rutina. Jéssica Domínguez es cuidadora en la residencia y explica que tienen todo muy organizado. «Lo primero que hacemos por las mañanas es revisar la tabla en la que tenemos apuntadas las medicaciones que necesita cada perro y ya luego continuamos con los desayunos», agrega. Y es que para La Casita es «primordial» garantizar y controlar la salud de sus clientes. De hecho, Rodríguez cuenta que en alguna que otra ocasión ha llevado a sus perros algo enfermos. «Ellas se encargan de darles las pastillas y es un alivio saber que cuentan con una veterinaria», revela.

Por turnos, pasean a los perros para asegurarse de que tienen su dosis diaria de actividad y, a lo largo del día, se encargan de mantener limpio el entorno y de cubrir todas sus necesidades. Los animales con más edad están ubicados en una zona distinta al resto. «Los ponemos en un apartado de mayor comodidad por sus necesidades, pero no significa que unos sean mejor tratados que otros», aclara la cuidadora. Y aquellos con las mismas características se concentran en una misma zona.

Proceso previo

En La Casita realizan una entrevista previa a la estancia del animal para acabar de conocerlo y recabar la información necesaria para adaptar su cuidado de la mejor manera posible. «En el primer encuentro deben traer toda la documentación para poder valorar el punto en el que se encuentra el animal», explica Sonsoles García, que también es la veterinaria a cargo de la residencia. «Así, podemos ver si se trata de un perro con necesidades especiales, si es un can juguetón o si es más bien solitario», esclarece.

En la residencia no solo acogen animales durante periodo vacacional, sino que está abierta durante todas las estaciones. Hay perros, como los de Francisco Rodríguez, que al acudir regularmente ya cuentan con amigos. «A esos perros, que sabemos que se llevan bien, intentamos ponerlos juntos para que disfruten los unos de los otros», destaca García. La estancia tiene un precio de 15 euros diarios, pero si supera los 30 días se aplica un descuento y el mes sale 380 euros.

Pero las residencias no son el único gasto que supone tener mascotas. La veterinaria Libertad Gracia asegura que, al margen del periodo vacacional, tener un perro sano puede costar entre 110 y 130 euros mensuales, porque si tiene alguna complicación el precio aumentará en función de la complejidad presente «Dependerá también del tamaño o raza del perro y la edad del mismo», dice. Por ejemplo, si es un cachorro tendrá que acudir al veterinario para las primeras vacunas.

Los gastos básicos se concentran en la desparasitación mensual–que suele estar entre 15 y 20 euros–, el pienso –que ronda los 60 u 80 euros– y las citas veterinarias puntuales –que las hay desde los 20 hasta los 50 euros–. «El coste aumentará en función de los gastos que el dueño quiera asumir como, juguetes, guarderías o sesiones de peluquería, entre otras cuestiones», detalla. Francisco Rodríguez, como dueño de dos perros grandes que acuden regularmente a la guardería, se gasta 250 euros mensuales, lo que supone un poco más del mínimo calculado por la veterinaria, pero teniendo en cuenta sus particularidades.

Más perros que niños

En Canarias, las mascotas censadas ya igualan a la población de las islas no capitalinas. De hecho, la superan. Y no solo eso, sino que también exceden el número de menores isleños. Mientras que en el Archipiélago hay alrededor de 326.181 menores –según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac)–, los animales de compañía representan más de 700.000. Las cifras que más destacan son las de los perros y gatos, que figuran el 81,13 % y el 18,03%, respectivamente. La población animal restante se corresponde con aquellos animales exóticos –como aves, tortugas o conejos–que, aun en menor medida, también sirven de compañía para muchos de los hogares canarios.

Además, solo los perros superan en más 250.000 a los niños de Canarias. Una tendencia que, según García, parece que continuará al alza. «Cada vez hay más parejas o familias jóvenes que adoptan un perro para ver como lidian con dicha responsabilidad, de cara a futuros hijos», señala. Aunque confiesa que también hay casos, y cada vez más, en los que los perros sustituyen el papel de los hijos. «Es habitual ver como las personas tratan a sus mascotas como bebés, incluso con los elementos que se corresponden a los niños como camas o carritos», aclara.

Aunque no son solo los jóvenes, la veterinaria apunta que también hay personas mayores que, a modo de combatir la soledad no deseada, acogen a mascotas en sus hogares para tener más compañía. De igual manera, advierte de que muchas personas adoptan animales sin entender la responsabilidad que eso supone. «Es muy recurrente que en épocas post festivas, como Navidad, las tasas de abandono aumenten porque las personas reciben animales como regalos y, hasta que no lo viven, no son conscientes de lo que implica», apunta.

La perspectiva sobre tener animales ha cambiado en los últimos años. «Antes, un animal se tenía para que ayudara en el campo, sirviese de compañía y vigilara la casa», explica García. De hecho, era habitual que vivieran en las zonas exteriores de las casas como azoteas o patios. «Ahora, las mascotas han adquirido más protagonismo y, en algunos casos, son considerados como niños», añade. Para la veterinaria es positivo que haya una mayor protección de los animales y que se garantice sus derechos y necesidades básicas. Sin embargo, considera que los extremos son malos. «No está bien que un perro sufra maltrato y tampoco me parece bien que una mascota sustituya o reciba prioridad antes que una persona», señala.