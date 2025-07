Convocatoria extraordinaria de la PAU: casi un 70% de los estudiantes supera las pruebas de julio en Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) ha dado a conocer este viernes las calificaciones obtenidas en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), celebrada a comienzos de este mes.

La tasa de aprobados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido del 68,71%, correspondiente a 606 personas que han superado los exámenes, del total de las 923 inscritas, ha detallado la ULL en un comunicado

Por tanto, 276 estudiantes suspendieron esta convocatoria y 41 dejaron de presentarse.

Según la ULL, son datos inferiores a la misma convocatoria del año pasado, cuyo porcentaje de aptos fue del 71,23%.

Datos por islas

Por islas, en Tenerife aprobaron 548 de las 795 personas presentadas (68,9%), con 247 suspensas y 36 no presentadas; en La Palma, 50 resultaron aptas sobre 62 presentadas (80,65%), con 12 no aptos y 4 no presentadas; en La Gomera, 7 superaron los exámenes de un total de 16 presentadas (43,75%), 9 no la superaron y una no se presentó; y en El Hierro, pasó la prueba 1 persona de 9 presentadas (11,11%), con 8 suspensas.

Desglosado por opciones, en Artes por la Vía de Música y Artes Escénicas solo hubo 11 personas presentadas, de los cuales aprobaron 8 y suspendieron 3, lo cual supone un porcentaje del 72,7%; en Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, hubo 12 aprobadas entre 18 presentados (66,67%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 224 aptos entre 350 presentados (64%) y 126 no aptos.

Por su parte, en Ciencias y Tecnología, la opción más concurrida, se saldó con 349 personas que superaron la PAU entre las 477 que la hicieron (73,17%), con 128 suspensos; finalmente, en la fase general, aprobaron 13 de 26 (50%).